主要国家经济指标预测--11月5日****

台湾已公布经济指标--2017/4/11
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- *商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透11月5日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 11月5日至11月12日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 +0.9% +0.3% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +7.0% +6.2% 11月5日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售 10月 +1.1% +0.7% 0330 澳洲央行公布利率决定 11月 2.5% 2.5% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.3% (较上年同期) -0.2% -0.1% 0928 英国Markit/CIPS服务业指数 10月 59.8 60.3 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.2% 持平 (较上年同期) -0.7% -0.8% 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月2日当周 -- -0.4% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月2日当周 -- +3.6% 1500 美国IBD消费者信心指数 11月 -- 38.4 1500 美国ISM非制造业指数 10月 54.0 54.4 ISM非制造业企业活动指数 10月 55.1 55.1 ISM非制造业雇佣指数 10月 -- 52.7 ISM非制造业新订单指数 10月 -- 59.6 ISM非制造业价格指数 10月 -- 57.2 2145 新西兰HLFS失业率 第三季 6.3% 6.4% HLFS就业增长(较前季) +0.5% +0.4% HLFS就业参与率 68.1% 68.0% 2145 新西兰劳工成本指数(较前季) 第三季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 11月3日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 10月 +0.1% -- 通胀指标截尾均值(较前月) 持平 -- 11月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 10月 -0.2% -- 网络招聘广告(较前月) -0.1% 0030 澳洲房价指数 第三季 +1.9% +2.1% 0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 +0.8% +0.3% 0030 澳洲零售销售 第三季 +0.7% +0.2% 0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 10月 50.7 51.0 0848 法国Markit制造业PMI 10月 49.1 49.4 0853 德国Markit/BME制造业PMI 10月 51.7 51.5 0858 欧元区Markit制造业PMI 10月 51.3 51.3 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 59.4 -- 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 正9.3 正6.0 1445 纽约ISM企业活动指数 10月 598.7 -- 1500 美国工厂订单 9月 +1.7% +1.7% 1500 美国耐久财订单 9月修正值 +3.8% -- 扣除运输的耐久财订单 -0.2% -- 扣除国防的耐久财订单 +3.2% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 -1.3% -- **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下： * 美国9月领先指标 11月 6日 * 美国9月建筑许可年率修正值 待定 * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数 待定 * 美国9月新屋销售年率 待定 * 美国9月联邦预算 待定 * 美国9月房屋开工率 待定 * 美国9月建筑支出 待定
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- *商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17:59
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