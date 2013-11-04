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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 07:07 BJT

****主要国家经济指标预测--11月5日****

路透11月5日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
   
    11月5日至11月12日
    GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值     前值    
    0800      英国Halifax房价指数(较前月)                     10月         +0.9%    +0.3%
              英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                    +7.0%    +6.2%
        
    11月5日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段      预估值     前值
    0001     英国零售业联盟(BRC)零售销售                      10月         +1.1%    +0.7%
    0330     澳洲央行公布利率决定                             11月          2.5%     2.5%       
 
    0815     瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                  10月         +0.1%    +0.3%
                                (较上年同期)                               -0.2%    -0.1%
    0928     英国Markit/CIPS服务业指数                        10月          59.8     60.3
    1000     欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)                 9月         +0.2%     持平
                                  (较上年同期)                             -0.7%    -0.8% 
    1245     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             11月2日当周         --     -0.4%
    1355     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           11月2日当周         --     +3.6%
    1500     美国IBD消费者信心指数                            11月           --      38.4
    1500     美国ISM非制造业指数                              10月          54.0     54.4
                 ISM非制造业企业活动指数                      10月          55.1     55.1
                 ISM非制造业雇佣指数                          10月           --      52.7
                 ISM非制造业新订单指数                        10月           --      59.6
                 ISM非制造业价格指数                          10月           --      57.2       
     
    2145     新西兰HLFS失业率                               第三季          6.3%     6.4%
                   HLFS就业增长(较前季)                                    +0.5%    +0.4%
                   HLFS就业参与率                                          68.1%    68.0%
    2145     新西兰劳工成本指数(较前季)                     第三季         +0.5%    +0.4%
                          (较上年同期)                                     +1.7%    +1.7%  
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

    11月3日(日)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         现值   预估值    
    2330     澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                         10月        +0.1%      -- 
                      通胀指标截尾均值(较前月)                              持平      --
    
    11月4日(一)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         现值   预估值       
 
    0030     澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                       10月        -0.2%      --   
                 网络招聘广告(较前月)                                      -0.1%     
    0030     澳洲房价指数                                    第三季        +1.9%    +2.1%
    0030     澳洲零售销售(较前月)                               9月        +0.8%    +0.3%
    0030     澳洲零售销售                                    第三季        +0.7%    +0.2%
    0843     意大利Markit/ADACI制造业PMI                       10月         50.7     51.0 
    0848     法国Markit制造业PMI                               10月         49.1     49.4 
    0853     德国Markit/BME制造业PMI                           10月         51.7     51.5 
    0858     欧元区Markit制造业PMI                             10月         51.3     51.3 
    0930     英国Markit/CIPS建筑业PMI                          10月         59.4      -- 
    0930     欧元区Sentix投资者信心指数                        11月        正9.3    正6.0 
    1445     纽约ISM企业活动指数                               10月        598.7      -- 
    1500     美国工厂订单                                       9月        +1.7%    +1.7% 
    1500     美国耐久财订单                               9月修正值        +3.8%      -- 
                 扣除运输的耐久财订单                                      -0.2%      -- 
                 扣除国防的耐久财订单                                      +3.2%      -- 
                 扣除飞机的非国防资本财订单                                -1.3%      -- 

        
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下：

    * 美国9月领先指标                            11月 6日
    * 美国9月建筑许可年率修正值                  待定
    * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数  待定
    * 美国9月新屋销售年率                        待定
    * 美国9月联邦预算                            待定
    * 美国9月房屋开工率                          待定
    * 美国9月建筑支出                            待定
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