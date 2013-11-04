版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 10:51 BJT

台湾债市：RP利率持稳低位，旬初银行、投信端资金更显宽裕

路透台北11月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一持稳。证券资金调度人士指出，旬初银行端资金情势更为宽松，月初投信端资金水位略有提高，令公司债RP利率向区间低位靠拢，公债RP利率亦持稳既有区间 。

一位证券RP交易人士指出，本周资金情势明显较上周宽裕，公司债RP成交利率已向区间低位调整， 月中公司债RP成交比重可望全数落在0.68%，至于公债RP利率则暂维持在既有区间低位。

“今日才开放五亿台币额度的公司债RP，投信一下子就拿光 。”一位大型票券商资金调度人士说。

上述票券商指出，今日银行及投信资金情势更显宽裕，RP利率续处既有区间低位，本周RP利率料将暂持稳在既有区间不变。

本周比较重要的公司债交割因子包括周五的台塑 公司债85亿台币交割。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%，同于上日；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.69%，上日亦同。

今日议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%不变；一个月内公司债RP利率交投主要在0.58-0.60%，短天期则见成交0.55%，和上日相同。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐