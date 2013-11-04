中国金融：做好应对不良资产上升工作，扩大不良贷款自主核销权--银监会

中美贸易：美国寻求对中国牛肉出口以及金融服务市场准入--白宫发言人
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透北京11月4日 - 中国银监会主席尚福林周一称，要做好应对不良资产上升工作，积极联系财税部门，扩大不良贷款自主核销权，及时核销不良贷款。探索打包转让等市场化不良资产处置手段，多渠道化解产能严重过剩行业不良贷款，确保不积累新的风险。
银监会刊登新闻稿称，对落后产能，银行要积极主动参与关停处置等工作，坚决压缩退出存量贷款。研究探索产能置换指标交易配套金融服务，推动加快形成淘汰落后与发展先进的良性互动机制。
“根据化解过剩产能客观实际，进一步研究加强差别化资本和拨备约束。”尚福林在银行业化解产能过剩暨践行绿色信贷会议上讲话称。
同时，要健全信贷管理机制，实施差别化的风险定价和经济资本分配等措施。要健全风险防范化解机制，完善风险识别和统计监测制度，开展动态压力测试，做好风险应对预案。
对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估，实施严格信贷五级分类，相应计提贷款损失准备，并根据实际适当提高不良贷款容忍度，相应完善尽职免责的制度规定。
化解产能严重过剩是当前和今后一个时期中国推进产业结构调整的重点所在。中国国务院日前出台指导意见表示，要坚决遏制产能盲目扩张，并针对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等五个产能严重过剩行业“分业施策”。（完）
(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业