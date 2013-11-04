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货币新闻 | 2013年 11月 4日 星期一 11:04 BJT

中国金融：做好应对不良资产上升工作，扩大不良贷款自主核销权--银监会

路透北京11月4日 - 中国银监会主席尚福林周一称，要做好应对不良资产上升工作，积极联系财税部门，扩大不良贷款自主核销权，及时核销不良贷款。探索打包转让等市场化不良资产处置手段，多渠道化解产能严重过剩行业不良贷款，确保不积累新的风险。

银监会刊登新闻稿称，对落后产能，银行要积极主动参与关停处置等工作，坚决压缩退出存量贷款。研究探索产能置换指标交易配套金融服务，推动加快形成淘汰落后与发展先进的良性互动机制。

“根据化解过剩产能客观实际，进一步研究加强差别化资本和拨备约束。”尚福林在银行业化解产能过剩暨践行绿色信贷会议上讲话称。

同时，要健全信贷管理机制，实施差别化的风险定价和经济资本分配等措施。要健全风险防范化解机制，完善风险识别和统计监测制度，开展动态压力测试，做好风险应对预案。

对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估，实施严格信贷五级分类，相应计提贷款损失准备，并根据实际适当提高不良贷款容忍度，相应完善尽职免责的制度规定。

化解产能严重过剩是当前和今后一个时期中国推进产业结构调整的重点所在。中国国务院日前出台指导意见表示，要坚决遏制产能盲目扩张，并针对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等五个产能严重过剩行业“分业施策”。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
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