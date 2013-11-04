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亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 10:51 BJT

中国新债：财政部周日起发行至多200亿元凭证式国债，期限三年和五年

路透上海11月4日 - 中国财政部周一公告称，将于周日(10日)起，发行总额至多200亿元人民币的凭证式国债，期限包括三年和五年，发行期为11月10日-11月19日。

刊登在财政部网站的公告显示，上述国债为今年第四期凭证式国债，其中三年期120亿元，票面年利率5.00%；五年期80亿元，票面年利率5.41%。

财政部表示，投资者提前兑取国债按实际持有时间和相对应的分档利率计付利息，具体为：从购买之日起，三年期和五年期本期国债持有时间不满半年不计付利息，满半年不满一年按0.35%计息，满一年不满两年按2.70%计息，满两年不满三年按3.69%计息。

五年期本期国债持有时间满三年不满四年按4.77%计息，满四年不满五年按5.13%计息。

此前财政部发布通知称，凭证式国债发行公告日至发行结束日，如遇中国人民银行调整金融机构人民币存款基准利率，利率调整日(含)以后发行的当期凭证式国债利率，按同期限整存整取定期存款基准利率调整的百分点作同向调整，提前兑取分档利率的调整情况另行通知。(完)

参看详情，可点选中国财政部网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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