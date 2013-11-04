韩国股市：早盘下跌，投资人在美国公布强劲数据后获利了结

路透首尔11月4日 - 韩国股市周一早盘下跌，因投资者了结获利。此前美国公布制造业强劲增长，提升了美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时将开始缩减刺激举措的不确定性。

外资在周五买超韩股逾1,700亿韩元后，再度转为卖方，出脱719亿韩元韩股，使得大盘面临更多的压力。

0210GMT时，韩股综合股价指数 下跌0.4%至2,031.78点，稍早低见2,022.91点。

“外资买盘歇手，投资者不愿冒险追高，”Hi Investment & Securities分析师Lee Seung-joon表示。“在出现重要的全球线索前，将持续这种缺乏推动市场因素的局面。”

本周稍后将有欧洲央行会议，和一连串包括非农就业报告在内的美国数据。