日韩经济指标预测--11月4日-11月11日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 11月4日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月4日(一) 无重要经济数据公布。 11月5日(二) 无重要经济数据公布。 11月6日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超10,366 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超80 11月7-8日 2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,734 11月7日(四) 0500 日本同时指标(较前月) 9月 -- -0.1 领先指标(较前月) -- -1.4 11月8日(五) 无重要经济数据公布。(完) 11月11日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月10日(日) 2350 日本银行放贷余额(较上年同期) 10月 -- +2.0% 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 9月 -- -63.7% 日本未经季节调整的经常账(亿日圆) -- 盈余1,615 11月11日(一) 2100 韩国出口物价(较去年同期) 10月 -- -4.6% 进口物价(较去年同期) -- -8.1% 0500 日本经济观察者指数 10月 -- 51.2