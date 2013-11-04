日韩经济指标预测--11月4日-11月11日****

《汇市简讯》美元在亚洲盘初遇冷，跟随美债收益率下滑
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 11月4日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月4日(一) 无重要经济数据公布。 11月5日(二) 无重要经济数据公布。 11月6日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超10,366 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超80 11月7-8日 2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,734 11月7日(四) 0500 日本同时指标(较前月) 9月 -- -0.1 领先指标(较前月) -- -1.4 11月8日(五) 无重要经济数据公布。(完) 11月11日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月10日(日) 2350 日本银行放贷余额(较上年同期) 10月 -- +2.0% 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 9月 -- -63.7% 日本未经季节调整的经常账(亿日圆) -- 盈余1,615 11月11日(一) 2100 韩国出口物价(较去年同期) 10月 -- -4.6% 进口物价(较去年同期) -- -8.1% 0500 日本经济观察者指数 10月 -- 51.2
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)