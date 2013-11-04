中国新债：中信银行周四将发行至多150亿元小微企业专项债，期限五年

路透上海11月4日 - 中国中信银行 周一公告称，将于周四(7日)招标发行不超过150亿元人民币固息金融债，期限五年，所募资金将全部专项用于发放小型微型企业贷款。

刊登在中国债券信息网的公告称，该期债采用单利按年计息，发行期为11月8日至11月12日，起息日和缴款日同为11月12日。

大公国际资信评估有限公司对中信银行的主体和本期债券评级均为AAA级，瑞银证券、中信证券 和中金公司联合主承。

是次债券本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于长期次级债务、二级资本债券、混合资本债券、其他一级资本工具和股权资本的金融债券。

中信银行A股周一早盘报4.03元，与上收市价持平，近三个月累计涨幅为14.49%。(完)

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