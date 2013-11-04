中国新债：中信银行周四将发行至多150亿元小微企业专项债，期限五年

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透上海11月4日 - 中国中信银行 周一公告称，将于周四(7日)招标发行不超过150亿元人民币固息金融债，期限五年，所募资金将全部专项用于发放小型微型企业贷款。
刊登在中国债券信息网的公告称，该期债采用单利按年计息，发行期为11月8日至11月12日，起息日和缴款日同为11月12日。
大公国际资信评估有限公司对中信银行的主体和本期债券评级均为AAA级，瑞银证券、中信证券 和中金公司联合主承。
是次债券本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于长期次级债务、二级资本债券、混合资本债券、其他一级资本工具和股权资本的金融债券。
中信银行A股周一早盘报4.03元，与上收市价持平，近三个月累计涨幅为14.49%。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)