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亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 11:11 BJT

路透调查：台湾10月出口较上年同期料小幅下滑，CPI增速或升高

* 出口预估中值为下滑0.68%(前月为下降7.00%)

* 进口预估中值为下滑0.05%(前月为下降0.70%)

* 贸易收支预估中值为顺差31.7亿美元(前月为顺差23.5亿)

* CPI年率预估中值为1.1%(前月为0.83%)

* 公布日期：11月5日(周二)0030GMT公布CPI；11月7日(周四)0800GMT公布贸易数据

路透台北11月4日 - 路透访问11位分析师的预估中值显示，台湾10月出口可能较上年同期下滑0.68%。

最新的估值较9月同比下滑7%的表现有所改善。中国与美国是台湾最大的出口市场。

10月消费者物价指数(CPI)较上年同期料上升1.1%，9月为增长0.83%。(完)
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