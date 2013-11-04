表格：台湾10月末外汇存底为4,156.01亿美元，续创新高--央行

中美贸易：美国寻求对中国牛肉出口以及金融服务市场准入--白宫发言人
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透台北11月4日 - 台湾央行周一公布，10月末外汇存底为4,156.01亿美元，较上月增加29.9亿美元，续创历史新高。央行称，外汇存底增加主因投资运用收益、以及欧元/美元升值，以该货币持有之外汇折成美元之后金额增加所致。
央行并表示，10月底外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计2,514亿美元，占外汇存底约60%。
台湾央行总裁彭淮南先前曾在立法院表示，台湾目前外汇存底已持有人民币，是基于实际的需要。
若不计黄金的持有存量，台湾的外汇存底居全球第四大--排名在中国、日本以及俄罗斯之后。
依据美国财政部的资料，8月底止台湾是美国国债的第六大持有国家/地区，金额为1,836亿美元，较上月减少22亿美元。来自台湾持有者大宗主要为台湾央行，其余是及本地寿险、银行或企业等。
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以下是外汇存底变化：
外汇存底 较上月变化(%) 外资持有股、债 占外汇存底比例(%)
金额按市价计算
(亿美元) (亿美元)
2013年
10月底 4,156.01 +0.72 2,514 60
9月底 4,126.11 +0.79 2,354 57
8月底 4,093.88 +0.06 2,253 55
7月底 4,091.18 +0.62 2,290 56
6月底 4,066.06 -0.00 2,285 56
5月底 4,066.16 +0.35 2,393 59
4月底 4,051.94 +0.82 2,358 58
3月底 4,018.90 -0.54 2,234 56
2月底 4,040.80 -0.61 2,252 56
1月底 4,065.57 +0.84 2,236 55
2012年
12月底 4,031.69 +0.55 2,227 55
11月底 4,009.56 +0.44 2,187 55
10月底 3,992.16 +0.32 2,045 51
9月底 3,979.54 +0.94 2,161 54
8月底 3,942.26 +0.79 1,998 51
7月底 3,911.08 -0.03 1,937 50
6月底 3,912.35 +0.50 1,968 50
5月底 3,892.75 -1.47 2,011 52
4月底 3,950.72 +0.31 2,122 54
3月底 3,938.71 -0.14 2,196 56
2月底 3,944.26 +1.06 2,217 56
1月底 3,903.04 +1.23 2,050 53 (完)
资料来源：台湾央行
参看台湾外汇存底相关新闻，请点选 台湾数据请点选TW-ECI-CMN (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业