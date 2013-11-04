表格：台湾10月末外汇存底为4,156.01亿美元，续创新高--央行

路透台北11月4日 - 台湾央行周一公布，10月末外汇存底为4,156.01亿美元，较上月增加29.9亿美元，续创历史新高。央行称，外汇存底增加主因投资运用收益、以及欧元/美元升值，以该货币持有之外汇折成美元之后金额增加所致。

央行并表示，10月底外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计2,514亿美元，占外汇存底约60%。

台湾央行总裁彭淮南先前曾在立法院表示，台湾目前外汇存底已持有人民币，是基于实际的需要。

若不计黄金的持有存量，台湾的外汇存底居全球第四大--排名在中国、日本以及俄罗斯之后。

依据美国财政部的资料，8月底止台湾是美国国债的第六大持有国家/地区，金额为1,836亿美元，较上月减少22亿美元。来自台湾持有者大宗主要为台湾央行，其余是及本地寿险、银行或企业等。

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以下是外汇存底变化：

外汇存底 较上月变化(%) 外资持有股、债 占外汇存底比例(%)

金额按市价计算

(亿美元) (亿美元)

2013年

10月底 4,156.01 +0.72 2,514 60

9月底 4,126.11 +0.79 2,354 57

8月底 4,093.88 +0.06 2,253 55

7月底 4,091.18 +0.62 2,290 56

6月底 4,066.06 -0.00 2,285 56

5月底 4,066.16 +0.35 2,393 59

4月底 4,051.94 +0.82 2,358 58

3月底 4,018.90 -0.54 2,234 56

2月底 4,040.80 -0.61 2,252 56

1月底 4,065.57 +0.84 2,236 55

2012年

12月底 4,031.69 +0.55 2,227 55

11月底 4,009.56 +0.44 2,187 55

10月底 3,992.16 +0.32 2,045 51

9月底 3,979.54 +0.94 2,161 54

8月底 3,942.26 +0.79 1,998 51

7月底 3,911.08 -0.03 1,937 50

6月底 3,912.35 +0.50 1,968 50

5月底 3,892.75 -1.47 2,011 52

4月底 3,950.72 +0.31 2,122 54

3月底 3,938.71 -0.14 2,196 56

2月底 3,944.26 +1.06 2,217 56

1月底 3,903.04 +1.23 2,050 53 (完)

资料来源：台湾央行