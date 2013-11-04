更新版 1-中国金融：做好应对不良资产上升工作，确保不积累新风险--银监会

《汇市简讯》美元在亚洲盘初遇冷，跟随美债收益率下滑
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
* 银行要做好应对不良资产上升的工作
* 多渠道化解产能严重过剩行业不良贷款
* 对产能严重过剩行业的新增产能项目严禁新增贷款
* 及时消化处置风险包袱，防止风险放大 (新增更多内容和背景)
路透北京11月4日 - 化解产能严重过剩是中国推进产业结构调整的重点所在。中国银监会主席尚福林称，中国银行业要做好应对由此带来的不良资产上升的工作。探索打包转让等市场化不良资产处置手段，多渠道化解产能严重过剩行业不良贷款，确保不积累新的风险。
银监会网站周一的刊登新闻稿称，对产能严重过剩行业的新增产能项目，严禁提供任何形式的新增授信支持。对未取得合法手续、不能依法依规补办相关手续的建设项目，立即停止授信审批、贷款发放、贷款支用，不得通过理财产品等其他方式变相提供融资，并主动、妥善收回存量贷款，妥善做好债权保全工作。
“及时消化处置风险包袱，防止风险放大。”尚福林在银行业化解产能过剩暨践行绿色信贷会议上讲话称。
尚福林表示，要积极联系财税部门，扩大不良贷款自主核销权，及时核销不良贷款，做到账销、案存、权在；要根据化解过剩产能客观实际，进一步研究加强差别化资本和拨备约束。
同时，要健全信贷管理机制，实施差别化的风险定价和经济资本分配等措施。要健全风险防范化解机制，完善风险识别和统计监测制度，开展动态压力测试，做好风险应对预案。
对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估，实施严格信贷五级分类，相应计提贷款损失准备，并根据实际适当提高不良贷款容忍度，相应完善尽职免责的制度规定。
中国国务院此前出台关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见，表示要严禁建设新增产能项目，分类妥善处理在建违规项目，全面清理整顿建成违规产能，并坚决淘汰落后产能，引导产能有序退出。
**多渠道化解产能过剩风险**
尚福林表示，中国的银行支持企业兼并重组，助推整合一批产能。支持按照商业可持续原则开展并购贷款业务，合理确定并购贷款利率，并购贷款期限可延长至7年。
鼓励采取银团贷款方式，合理分散信贷风险，加大对企业兼并重组的支持力度。鼓励运用信托计划、委托贷款等方式扩大兼并重组资金来源。
同时，要支持企业“走出去”，支持符合国际标准和规范、满足当地需求和资源环境承载能力，且审批手续齐全的过剩产能，有序向境外转移。
“支持钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产业领域内的优势企业‘走出去’，在全球范围内开展资源和价值链整合。”尚福林说。
尚福林称，要通过积极发展内保外贷、外汇及人民币贷款、贸易融资、国际保理等综合金融服务，支持符合条件的企业对外承包工程，扩大对外投资合作，带动国内技术、装备、产品、标准和服务等出口，有序向境外转移一批产能。
此外，要支持扩大有效需求，助推消化一批产能。支持企业采购、居民消费、新农村建设、建筑物抗震加固等方面消化产能过剩的信贷需求。支持钢结构在建设领域的推广应用。支持钢材、水泥铝型材、平板玻璃等建材下乡。
支持淘汰更新老旧运输船舶。支持推进绿色建材工程，推广使用符合国家技术标准的高强钢筋、高标号水泥、高性能混凝土、低辐射中空玻璃等材料产品。支持开拓船舶装备在海洋工程、渔业、行政执法、应急救援等领域的需求潜力。
中国国务院针对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等五个产能严重过剩行业，出台了“分业施策”。
2012年底，中国钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶产能利用率分别仅为72%、73.7%、71.9%、73.1%和75%，明显低于国际通常水平。钢铁、电解铝、船舶等行业利润大幅下滑，企业普遍经营困难。（完）
(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)