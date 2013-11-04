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亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 11:21 BJT

台湾股市：早盘下跌，金融和面板类股领跌

路透台北11月4日 - 台湾股市周一早盘受金融股拖累下跌0.6%，盘中交投谨慎，因台湾立法院尚未批准两岸服务贸易协议，由此引起的关切挥之不去。

0257GMT，台股加权股价指数 跌至8,341.78点，前一交易日下跌1%。

金融保险类指数 下跌0.9%。金融咨询机构财子学堂的Kevin Lin表示，两岸服贸协议仍未获得立法院批准，市场产生急躁情绪，是影响股指下跌的主要因素。

市场普遍预期该协议一旦获得通过，将提高金融企业的获利。

台湾大型晶片设计公司联发科技 涨5.3%，之前该公司公布了强劲的第三季获利。

触摸屏生产商F-宸鸿 下挫6.75%，因第三季业绩疲弱，且其所在的面板产业继续面临挑战。其同业群创光电 和友达 分别跌1.75%和0.83%。(完)
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