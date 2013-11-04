《中国新债预测》国开行福娃债增发有望接近二级，资金回暖助发行向稳

* 招标品种: 国开行第43-47期固息债二次增发

* 期限及金额：1/3/5/7/10年 上限均为40亿元

* 招标时间: 周二(5日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 8位(银行、券商）

* 预测区间: 4.70%-4.90%；4.98%-5.15%；5.11%-5.22%；5.16%-5.27%；5.17%-5.29%

* 预测均值: 4.83%；5.09%；5.17%；5.21%；5.24%

路透上海11月4日 - 中国国家开发银行 周二将第二次增发43-47期固息债。路透调查显示，从今日进出口行两期发行来看，流动性回暖支撑新债发行趋稳，因此明日国开五期债收益率有望接近二级。若流动性进一步向好，一年和三年等短券预计更受欢迎。

交易员还表示，此前央行公开市场逆回购操作停停启启，令机构对明日操作方向仍十分困惑。届时还要看逆回购是否继续进行，以判断资金面回暖进程。

北京一券商分析师认为，从近日资金市场回购利率不断回落，以及今日进出口行债招标情况来看，国开债结果接近二级可能性更大。

“资金面稳定了一些，估计(明日国开债)需求比较稳定吧。”他预计。

进出口银行周一下午增发的两年及五年期固息债，中标收益率接近二级，受近日逐渐改善的流动性支撑；两期债投标倍数均在2倍左右，较此前也略有增加，显示机构投标热情稍获提升。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年最新的收益率分别为4.9075%、5.1085%、5.2017%、5.2380%和5.2668%。

不过上海一银行交易员解释说，上述曲线的估值，仅是截至到上日收盘后，今日相关券种成交收益率已较该曲线同期品种有所走低。

是次增发债的标的券之一，剩余期限约2.97年的国开130244券最新成交 在5.05%，而曲线同期估值在5.10%左右。

银行间市场隔夜和七天期回购加权利率今日跌近20个基点(bp)，14天品种更是跌逾50bp。

明日招标新债的具体条款如下：

第43、44、45、46、47期第二次增发债

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发行总量 各期限均不超过40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 11月5日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/3/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标

7年采用多重价格（美国式）招标

缴款日/起息日 11月11日/10月24日

分销期 11月6日-11月11日

上市日 1年：11月13日

3/5/7/10年：11月15日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第43-47期固息债首发及第一次增发结果如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(10/22) 4.55% 4.89% 4.97% 5.0130% 5.04%

10/29增发中标收益率 4.8512% 5.0971% 5.1630% 5.1940% 5.2223%