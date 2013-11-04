《中国基金发行日程表》--11月4日

路透上海11月4日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 ================================================================================ *万家市政纯债 万家基金 农业银行 11/1-11/22 定期开放债券 *华安生态优先股票 华安基金 建设银行 11/1-11/26 *浦银安盛消费 浦银安盛基金 交通银行 11/1-11/29 升级灵活配置混合 *广发全球医疗 广发基金 广发银行 11/4-11/29 保健指数QDII(人民币/美元) *国泰淘金 国泰基金 宁波银行 11/1-12/15 互联网债券 广发中债金融债 广发基金 中国银行 10/8-11/4 指数A/C 中银惠利纯债 中银基金 中信银行 10/14-11/5 半年定期开放 安信永利信用 安信基金 农业银行 10/16-11/5 定期开放A/C 华安年年红 华安基金 工商银行 10/16-11/5 定期开放债券 泰达宏利瑞利 泰达宏利基金 中国银行 10/24-11/06 分级债券A/B *10/24-11/12(A) *10/24-11/06(B) 博时灵活配置混合 博时基金 交通银行 10/9-11/6 工银瑞信 工银瑞信基金 农业银行 10/9-11/6 信息产业股票 汇添富沪深300 汇添富基金 工商银行 10/18-11/7 安中动态策略指数 广发亚太中高收益 广发基金 工商银行 10/14-11/8 债券QDII人民币/美元 · 鹏华丰融 鹏华基金 交通银行 10/14-11/8 定期开放债券 长盛城镇化 长盛基金 中国银行 10/14-11/8 主题股票 华泰柏瑞 华泰柏瑞基金 建设银行 10/21-11/8 季季红债券 南方丰元 南方基金 工商银行 10/21-11/8 信用增强债券A/C 汇添富互利 汇添富基金 工商银行 10/21-11/8 分级债券 大成景祥 大成基金 农业银行 10/28-11/08 分级债券A 10/28-11/08(A) 景顺长城景颐 景顺长城基金 北京银行 10/30-11/08 双利债券A/C 长信纯债一年 长信基金 工商银行 10/28-11/15 定期开放债券A/C 上投摩根转型 上投摩根基金 建设银行 10/24-11/20 动力灵活配置混合 中欧纯债添利 中欧基金 中国邮储 11/04-11/22(A) 分级债券A/B 10/28-11/22(B) 易方达黄金ETF 易方达基金 工商银行 10/28-11/22 南方聚利1年 南方基金 中国银行 10/28-11/22 定期开放债券(LOF) 易方达新兴成长 易方达基金 工商银行 10/30-11/26 灵活配置混合 博时标普500ETF 博时基金 工商银行 11/4-11/29 中海惠利纯债 中海基金 招商银行 10/17-11/13 分级债券 A 11/1-11/13(A) 信诚年年有余 信诚基金 中国银行 10/21-11/15 定期开放债券 A/B 国富岁岁恒丰 国海富兰克林基金 工商银行 10/21-11/15 定期开放债券 A/C 嘉实新兴市场 嘉实基金 工商银行 10/18-11/18 双币分级债券QDII 10/29-11/18(A) 海富通双利 海富通基金 工商银行 10/22-11/22 分级债券A/B 11/04-11/22(A) 国泰聚信价值优势 国泰基金 广发银行 10/14-12/13 灵活配置混合A/C ================================================================================ 注: 1.*代表新增或更新。 2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87 万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、 大成、华安。(完) (发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴)