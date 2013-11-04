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亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 14:08 BJT

《中国基金发行日程表》--11月4日

路透上海11月4日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:    
    
    名称           基金公司        托管行       发行时间         备注
 ================================================================================
 *万家市政纯债     万家基金       农业银行      11/1-11/22
  定期开放债券

 *华安生态优先股票 华安基金       建设银行      11/1-11/26

 *浦银安盛消费     浦银安盛基金   交通银行      11/1-11/29
  升级灵活配置混合

 *广发全球医疗     广发基金       广发银行      11/4-11/29
  保健指数QDII(人民币/美元)

 *国泰淘金         国泰基金       宁波银行      11/1-12/15
  互联网债券
     
  广发中债金融债   广发基金       中国银行      10/8-11/4
  指数A/C

  中银惠利纯债     中银基金       中信银行      10/14-11/5
  半年定期开放

  安信永利信用     安信基金       农业银行      10/16-11/5
  定期开放A/C

  华安年年红       华安基金       工商银行      10/16-11/5
  定期开放债券

  泰达宏利瑞利       泰达宏利基金  中国银行     10/24-11/06
  分级债券A/B                                  *10/24-11/12(A)
                                               *10/24-11/06(B)

  博时灵活配置混合 博时基金       交通银行      10/9-11/6

  工银瑞信         工银瑞信基金   农业银行      10/9-11/6
  信息产业股票
    
  汇添富沪深300    汇添富基金     工商银行      10/18-11/7
  安中动态策略指数

  广发亚太中高收益 广发基金       工商银行      10/14-11/8
  债券QDII人民币/美元
·
  鹏华丰融         鹏华基金       交通银行      10/14-11/8
  定期开放债券

  长盛城镇化       长盛基金       中国银行      10/14-11/8
  主题股票
    
  华泰柏瑞         华泰柏瑞基金   建设银行      10/21-11/8
  季季红债券

  南方丰元         南方基金       工商银行      10/21-11/8
  信用增强债券A/C

  汇添富互利       汇添富基金     工商银行      10/21-11/8
  分级债券


  大成景祥          大成基金       农业银行     10/28-11/08
  分级债券A                                     10/28-11/08(A)

  景顺长城景颐    景顺长城基金    北京银行      10/30-11/08
  双利债券A/C

  长信纯债一年      长信基金      工商银行      10/28-11/15
  定期开放债券A/C

  上投摩根转型      上投摩根基金  建设银行      10/24-11/20
  动力灵活配置混合

  中欧纯债添利      中欧基金      中国邮储      11/04-11/22(A)
  分级债券A/B                                   10/28-11/22(B)

  易方达黄金ETF     易方达基金    工商银行      10/28-11/22

  南方聚利1年       南方基金      中国银行      10/28-11/22
  定期开放债券(LOF)

  易方达新兴成长  易方达基金      工商银行      10/30-11/26
  灵活配置混合 

  博时标普500ETF   博时基金       工商银行      11/4-11/29


  中海惠利纯债     中海基金       招商银行      10/17-11/13
  分级债券 A                                    11/1-11/13(A)  

  信诚年年有余     信诚基金       中国银行      10/21-11/15
  定期开放债券 A/B

  国富岁岁恒丰  国海富兰克林基金  工商银行      10/21-11/15
  定期开放债券 A/C

  嘉实新兴市场     嘉实基金       工商银行      10/18-11/18
  双币分级债券QDII                              10/29-11/18(A)
    
  海富通双利       海富通基金     工商银行      10/22-11/22
  分级债券A/B                                       11/04-11/22(A)

  国泰聚信价值优势 国泰基金       广发银行      10/14-12/13  
  灵活配置混合A/C
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注: 1.*代表新增或更新。
    2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87
万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、
大成、华安。(完)
                                                                                         
 
 (发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴)
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