《中国基金发行日程表》--11月4日

《汇市简讯》美元在亚洲盘初遇冷，跟随美债收益率下滑
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透上海11月4日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 ================================================================================ *万家市政纯债 万家基金 农业银行 11/1-11/22 定期开放债券 *华安生态优先股票 华安基金 建设银行 11/1-11/26 *浦银安盛消费 浦银安盛基金 交通银行 11/1-11/29 升级灵活配置混合 *广发全球医疗 广发基金 广发银行 11/4-11/29 保健指数QDII(人民币/美元) *国泰淘金 国泰基金 宁波银行 11/1-12/15 互联网债券 广发中债金融债 广发基金 中国银行 10/8-11/4 指数A/C 中银惠利纯债 中银基金 中信银行 10/14-11/5 半年定期开放 安信永利信用 安信基金 农业银行 10/16-11/5 定期开放A/C 华安年年红 华安基金 工商银行 10/16-11/5 定期开放债券 泰达宏利瑞利 泰达宏利基金 中国银行 10/24-11/06 分级债券A/B *10/24-11/12(A) *10/24-11/06(B) 博时灵活配置混合 博时基金 交通银行 10/9-11/6 工银瑞信 工银瑞信基金 农业银行 10/9-11/6 信息产业股票 汇添富沪深300 汇添富基金 工商银行 10/18-11/7 安中动态策略指数 广发亚太中高收益 广发基金 工商银行 10/14-11/8 债券QDII人民币/美元 · 鹏华丰融 鹏华基金 交通银行 10/14-11/8 定期开放债券 长盛城镇化 长盛基金 中国银行 10/14-11/8 主题股票 华泰柏瑞 华泰柏瑞基金 建设银行 10/21-11/8 季季红债券 南方丰元 南方基金 工商银行 10/21-11/8 信用增强债券A/C 汇添富互利 汇添富基金 工商银行 10/21-11/8 分级债券 大成景祥 大成基金 农业银行 10/28-11/08 分级债券A 10/28-11/08(A) 景顺长城景颐 景顺长城基金 北京银行 10/30-11/08 双利债券A/C 长信纯债一年 长信基金 工商银行 10/28-11/15 定期开放债券A/C 上投摩根转型 上投摩根基金 建设银行 10/24-11/20 动力灵活配置混合 中欧纯债添利 中欧基金 中国邮储 11/04-11/22(A) 分级债券A/B 10/28-11/22(B) 易方达黄金ETF 易方达基金 工商银行 10/28-11/22 南方聚利1年 南方基金 中国银行 10/28-11/22 定期开放债券(LOF) 易方达新兴成长 易方达基金 工商银行 10/30-11/26 灵活配置混合 博时标普500ETF 博时基金 工商银行 11/4-11/29 中海惠利纯债 中海基金 招商银行 10/17-11/13 分级债券 A 11/1-11/13(A) 信诚年年有余 信诚基金 中国银行 10/21-11/15 定期开放债券 A/B 国富岁岁恒丰 国海富兰克林基金 工商银行 10/21-11/15 定期开放债券 A/C 嘉实新兴市场 嘉实基金 工商银行 10/18-11/18 双币分级债券QDII 10/29-11/18(A) 海富通双利 海富通基金 工商银行 10/22-11/22 分级债券A/B 11/04-11/22(A) 国泰聚信价值优势 国泰基金 广发银行 10/14-12/13 灵活配置混合A/C ================================================================================ 注: 1.*代表新增或更新。 2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87 万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、 大成、华安。(完) (发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴)
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)