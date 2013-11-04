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亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 11:36 BJT

《汇市简讯》美元/坡元升至1.2445，在1.2450上方的止损买单受关注

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* 美元/坡元升至1.2445坡元，跟随欧元下跌之势

* 澳元在未能突破0.95美元后回落，也激发美元买盘

* 美元/坡元在1.2450上方的止损买单受关注

* 最新报1.2435/1.2440，迄今交投区间在1.2415-1.2445。(完) (编译 徐文焰；审校 高琦)
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