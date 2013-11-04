《分析》新借款工具将降低美政府对短债依赖，或缓解举债上限争议烦恼

中美贸易：美国寻求对中国牛肉出口以及金融服务市场准入--白宫发言人
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
就管理成本而言，他说，债务管理的电脑化意味着，每几个月把国库券展期其实花不了投资者和财政部太多成本。
Whiteley也不认为减少短券发行可让财政部获益多少，他说，即便是上个月国会财政辩论最激烈时，标债也没有真会遭遇失败的风险。
美国公债仍是世界上最值得信赖的投资标的，也是全球金融体系的基本持仓。怀疑者称，信用记录不全的穷国才更可能会担心标债不顺利。
不过，新方案配合了财政部更长期举债的计划，给了债务管理人在安排公债标售日程上的更多弹性。
那些证券“赋予了财政部新的工具，来得以支持延长我国债务平均剩余期限的持续目标，”财政部助理部长Matt Rutherford告诉路透。
这也降低了未来每周四就得担惊受怕一次的风险。(完) (编译 李爽/朱晓军/张若琪 审校 隋芬)
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业