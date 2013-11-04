版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 4日 星期一 14:58 BJT

《分析》新借款工具将降低美政府对短债依赖，或缓解举债上限争议烦恼

就管理成本而言，他说，债务管理的电脑化意味着，每几个月把国库券展期其实花不了投资者和财政部太多成本。

Whiteley也不认为减少短券发行可让财政部获益多少，他说，即便是上个月国会财政辩论最激烈时，标债也没有真会遭遇失败的风险。

美国公债仍是世界上最值得信赖的投资标的，也是全球金融体系的基本持仓。怀疑者称，信用记录不全的穷国才更可能会担心标债不顺利。

不过，新方案配合了财政部更长期举债的计划，给了债务管理人在安排公债标售日程上的更多弹性。

那些证券“赋予了财政部新的工具，来得以支持延长我国债务平均剩余期限的持续目标，”财政部助理部长Matt Rutherford告诉路透。

这也降低了未来每周四就得担惊受怕一次的风险。(完) (编译 李爽/朱晓军/张若琪 审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐