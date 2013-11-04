香港个股：融资收购创兴银行对越秀集团信贷质量具负面影响--穆迪

路透香港11月4日 - 评级机构穆迪投资服务周一称，广州越秀集团以融资方式收购创兴银行 ，将对其信货质量产生负面影响。

创兴银行上月获越秀集团旗下越秀企业提出收购75%的股份，总现金对价约116.44亿港元。

穆迪称，越秀集团很大机会以债务融资方式应付有关收购，这样会令到集团于未来3-6个月的负债比率上升。

“收购创兴银行有助越秀集团作多元化发展，但同时会增加集团的财务负担和业务执行风险。”穆迪指出。

不过穆迪预期，广州市政府对越秀集团的支持，有助集团纾缓财务压力，同时预期越秀集团于未来12-18个月透过资产转让来减债。

汤森路透旗下基点此前引述银行消息人士报导称，四家亚洲银行已签署中国越秀集团约10.5亿美元一年期过桥贷款，以应付对创兴银行的收购。本案的综合收益接近500个基点。