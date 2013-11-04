香港个股：融资收购创兴银行对越秀集团信贷质量具负面影响--穆迪

《汇市简讯》美元在亚洲盘初遇冷，跟随美债收益率下滑
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透香港11月4日 - 评级机构穆迪投资服务周一称，广州越秀集团以融资方式收购创兴银行 ，将对其信货质量产生负面影响。
创兴银行上月获越秀集团旗下越秀企业提出收购75%的股份，总现金对价约116.44亿港元。
穆迪称，越秀集团很大机会以债务融资方式应付有关收购，这样会令到集团于未来3-6个月的负债比率上升。
“收购创兴银行有助越秀集团作多元化发展，但同时会增加集团的财务负担和业务执行风险。”穆迪指出。
不过穆迪预期，广州市政府对越秀集团的支持，有助集团纾缓财务压力，同时预期越秀集团于未来12-18个月透过资产转让来减债。
汤森路透旗下基点此前引述银行消息人士报导称，四家亚洲银行已签署中国越秀集团约10.5亿美元一年期过桥贷款，以应付对创兴银行的收购。本案的综合收益接近500个基点。
越秀集团为越秀地产 、越秀房产信托基金 以及越秀交通基建 的最终控股股东。穆迪指出，不预期越秀集团的信货质素转弱会对旗下上市公司构成影响。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)