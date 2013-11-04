中国债市动态：现券趋弱，机构对公开市场操作方式预期分化心态谨慎

路透北京11月4日 - 虽然中国银行间流动性仍在改善，不过周一早盘现券未能延续上周五的暖态，收益率略显上行。周末发布的数据再次印证经济基本面企稳态势未变，且趋暖的资金情况也使市场对明日公开市场操作方式存种种猜测，致机构心态谨慎。

服务业和建筑业经营活动相对积极，带动中国10月官方非制造业PMI升至14个月高点。非制造业保持扩张态势，加上制造业回暖势头良好，暗示未来宏观经济可望保持平稳。

“收益率有些回调了，稍微往上走了一点，虽然资金面还可以，但最近几天发的(经济)数据都还不错。”上海一银行交易员称，“大家观望吧，看一下明天公开市场什么情况，还是担心央行(货币政策)收(紧)。”

中国银行间市场周一回购利率 再降。市场人士表示，明日是月初存款准备金例行调整日，但因10月末大型商业银行冲存款势头有所收敛，今日资金面压力并不大，场内七天以内，尤其是隔夜资金供给好于需求，流动性延续好转迹象。

不过交易员对现券接下来的走势可谓是谨慎中心存期待。华北一银行交易员就提到，预期未来两至三周流动性尚可，资金价格有望下行 ，这可支持短债向好。

国泰君安证券认为，考虑未来货币政策偏紧更多体现在“预期”层面，“实际”层面可能相对宽松，且基数因素或致四季度经济增速仍存小幅回落风险等，该机构预期11月份利率债仍存在明显的交易机会，短端利率下行幅度预计超过20bp，中长期利率债相比目前位置仍有超过10bp下行空间，投资者可把握年内的交易机会。

剩余期限约2.7808年的固息国债130017券 最新成交对应收益率为4.01%%，上日尾盘在3.99%；剩余期限约9.5534年的固息国债130011券 最新成交对应收益率为4.2%，上日尾盘在4.16%。