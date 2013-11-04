中国债市动态：现券趋弱，机构对公开市场操作方式预期分化心态谨慎

《汇市简讯》美元在亚洲盘初遇冷，跟随美债收益率下滑
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透北京11月4日 - 虽然中国银行间流动性仍在改善，不过周一早盘现券未能延续上周五的暖态，收益率略显上行。周末发布的数据再次印证经济基本面企稳态势未变，且趋暖的资金情况也使市场对明日公开市场操作方式存种种猜测，致机构心态谨慎。
服务业和建筑业经营活动相对积极，带动中国10月官方非制造业PMI升至14个月高点。非制造业保持扩张态势，加上制造业回暖势头良好，暗示未来宏观经济可望保持平稳。
“收益率有些回调了，稍微往上走了一点，虽然资金面还可以，但最近几天发的(经济)数据都还不错。”上海一银行交易员称，“大家观望吧，看一下明天公开市场什么情况，还是担心央行(货币政策)收(紧)。”
中国银行间市场周一回购利率 再降。市场人士表示，明日是月初存款准备金例行调整日，但因10月末大型商业银行冲存款势头有所收敛，今日资金面压力并不大，场内七天以内，尤其是隔夜资金供给好于需求，流动性延续好转迹象。
不过交易员对现券接下来的走势可谓是谨慎中心存期待。华北一银行交易员就提到，预期未来两至三周流动性尚可，资金价格有望下行 ，这可支持短债向好。
国泰君安证券认为，考虑未来货币政策偏紧更多体现在“预期”层面，“实际”层面可能相对宽松，且基数因素或致四季度经济增速仍存小幅回落风险等，该机构预期11月份利率债仍存在明显的交易机会，短端利率下行幅度预计超过20bp，中长期利率债相比目前位置仍有超过10bp下行空间，投资者可把握年内的交易机会。
剩余期限约2.7808年的固息国债130017券 最新成交对应收益率为4.01%%，上日尾盘在3.99%；剩余期限约9.5534年的固息国债130011券 最新成交对应收益率为4.2%，上日尾盘在4.16%。
五年期国债期货主力合约 早盘收报93.714元，跌0.092元，或0.1%，成交1,126手。(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)