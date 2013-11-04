《热点透视》香港投行业招揽业务新招：商业信托IPO

中美贸易：美国寻求对中国牛肉出口以及金融服务市场准入--白宫发言人
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Una Galani 编译 蔡美珍
路透香港11月4日 - 商业信托成为香港投行人士的新促销招数。将整个公司注入特殊目的载体(SPV)，似乎很有创新色彩：就连香港首富李嘉诚也跟进，要把旗下的香港发电资产分拆上市，募资规模可能达到50亿美元。但尽管相关话题火热，商业信托并未提供比正规首次公开上市(IPO)更多好处。这主要是一个吸引投资人追逐收益的工具。
商业信托在亚洲渐成气候已有一段时间。李嘉诚之子李泽楷2011年将电讯盈科的电信资产分拆上市，成为香港首支商业信托，港灯将成为香港第三支上市商业信托。以酒店投资组合而成的朗廷酒店 则在今年5月上市。新加坡为管理商业信托而制定特殊规定，目前已有16支商业信托上市。
商业信托的构想是从房地产投资信托(REIT)衍生而出，REIT是投资人跨入房地产领域的热门方式。REIT让投资人得以从基础的现金流分一杯羮，却不必担心负责管理相关房地产的公司本身。
商业信托表面看来十分类似：将一家能够创造现金的企业成立信托，承诺将多数的现金流回馈给投资人。但这种结构比不上REIT严谨。商业信托的杠杆水准、利润派发比例、或资金投资并没有监管限制。是由各家企业以自愿性质设定标准。另外，商业信托也没有重大税务优惠。
香港缺乏针对商业信托上市的规范。企业改以合订证券形式上市，投资人买进合订单位，便能投资于这支信托及对应的公司。这些信托与一般上市公司一样接受相同的监管规范。主要的好处在于利润派发的弹性较高，但一般的香港上市公司也可以透过设立海外公司，而达到相同结果。许多企业都已经这样做。
因此，成立一支香港商业信托的主要好处，是向潜在投资人暗示，这支股票将提供丰厚股息。虽然这或许有助提振投行人士的IPO业务，但充其量仍然只是一个促销工具。(完)
(编译 蔡美珍；审校 田建华)
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业