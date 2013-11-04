中国货币市场：流动性续改善回购利率再降，明日补缴存准扰动不大

《汇市简讯》美元在亚洲盘初遇冷，跟随美债收益率下滑
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透上海11月4日 - 中国银行间市场周一回购利率 再降。市场人士表示，明日是月初存款准备金例行调整日，但因10月末大型商业银行冲存款势头有所收敛，今日资金面压力并不大，场内七天以内，尤其是隔夜资金供给好于需求，流动性延续好转迹象。
他们并指出，本月资金面影响因素偏乐观居多，其中包括财政存款投放，本币强势升值引发热钱回流等，机构对当月资金总体预期趋好，今日14天至一个月期限回购的跌幅甚于短期资金。
“大行和股份制(银行)隔夜出的很多，七天要借也还可以，大行10月存款下的好像挺多的，(补缴存准)他们没压力，市场就还好了。”华东一商业银行交易员称。
本地媒体此前报导称，10月前27日，四大行新增贷款仅为930亿元人民币，而同期存款流失高达12,900亿。或意味着11月初存款准备金清算，资金面压力不大。
上述交易员并提到，14天-1个月资金，也有大行在出，但因利率回落过快，农信社等中小机构的机构融出意愿有所降低。
上海一商业银行交易员还提到，市场还关注明日央行公开市场的动向，“应该还会小量净投放，不过即使不投放，(逆回购)到期量也不大，总体11月(资金面)是有利因素多一些，包括财政存款，外汇占款等。”
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报正/逆回购及央票需求，具体包括28天期正回购、七天和14天逆回购及三个月央票需求。
财政部日前发文要求，2013年和2014年底，各级财政结余结转资金要在上年的基础上分别压缩15%以上，2015年底各地公共财政预算结余结转资金占公共财政支出的比重均不得超过9%，目前比重低于9%的应只减不增。
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 4.1028 4.2798 -17.70
七天 4.4286 4.5996 -17.10
14天 4.5535 5.1203 -56.68
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.4900 4.9450 -45.50
七天 4.4200 3.8000 +62.00
14天 4.3150 4.0700 +24.50
回购定盘利率
其中:隔夜 4.1900 4.3600 -17.00
七天 4.5100 4.6360 -12.60
14天 4.5500 5.0300 -48.00
Shibor
其中:隔夜 4.0971 4.2883 -19.12
七天 4.4230 4.6100 -18.70
三个月 4.6921 4.6925 -0.04
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)