《中国2013年国债发行中标明细表》--11月4日

《汇市简讯》美元在亚洲盘初遇冷，跟随美债收益率下滑
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/9 5 3.15% 3.17% 260 1.92 续发 3/6 3.1976% 3.24% 220 2.03 (中标收益率) ===================================================================== 二期 1/16 1 2.81% 2.82% 300 1.59 ===================================================================== 三期 1/23 7 3.42% 3.44% 300 2.00 续发 2/6 3.4304% 3.46% 300 1.90 (中标收益率) 续发2 2/27 3.4271% 3.47% 220 2.61 (中标收益率) ===================================================================== 四期 1/30 3 3.10% 3.09% 260 2.23 续发 5/8 2.9883% 2.99% 300 1.59 (中标收益率) ===================================================================== 五期 2/20 10 3.52% 3.56% 260 2.86 续发 3/20 3.5198% 3.58% 220 2.38 (中标收益率) 续发2 4/24 3.4207% 3.47% 307.9 1.88 (中标收益率) ===================================================================== 六期 4/3 2 2.92% 2.99% 260 2.18 ===================================================================== 七期 4/10 1 2.62% 2.59% 300 1.32 ===================================================================== 八期 4/17 7 3.29% 3.31% 303.2 1.84 续发 5/15 3.2788% 3.30% 300 1.71 (中标收益率) 续发2 6/5 3.3506% 3.37% 314 1.80 (中标收益率) ===================================================================== 九期 4/19 20 3.99% 4.03% 260 2.23 ===================================================================== 10期 5/17 50 4.24% 4.31% 200 2.13 ===================================================================== 11期 5/22 10 3.38% 3.40% 300 1.71 续发 6/19 3.4998% 3.47% 300 1.43 (中标收益率) 续发2 7/17 3.6889% 3.64% 300 1.74 (中标收益率) ===================================================================== 12期 5/24 2 2.98% 2.99% 260 2.04 ===================================================================== 13期 5/29 5 3.09% 3.09% 300 1.58 续发 7/24 3.7040% 3.63% 300 1.63 (中标收益率) ===================================================================== 14期 7/3 1 3.48% 3.43% 260 1.44 ===================================================================== 15期 7/10 7 3.46% 3.40% 300 1.38 续发 8/7 3.7164% 3.65% 300 1.57 (中标收益率) 续发2 9/11 4.1219% 4.09% 301.5 2.02 (中标收益率) ===================================================================== 16期 8/9 20 4.32% 4.21% 260 1.56 ===================================================================== 17期 8/14 3 3.77% 3.69% 300 1.56 续发 9/4 3.9157% 3.88% 300.2 2.02 （中标收益率） ===================================================================== 18期 8/21 10 4.08% 4.11% 317.3 2.53 续发 10/23 4.1405% 4.14% 280 1.87 ===================================================================== 19期 9/13 30 4.76% 4.43% 260 1.13 ===================================================================== 20期 10/16 7 4.07% 4.08% 315.5 2.48 ===================================================================== 21期 10/18 2 3.77% 3.74% 240 1.84 ===================================================================== *22期 10/30 1 4.01% 3.88% 282.5 1.22 ===================================================================== 合计 10,362.1 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数 =============================================================== 一期 4/12 273 2.7268% 150 1.39 二期 4/19 273 2.8726% 150 1.84 三期 5/10 273 2.8856% 150 2.04 四期 6/14 273 3.7612% 95.3 -- (计划发行量150亿元，未招满) 五期 8/16 182 3.9103% 150 2.15 六期 9/6 182 3.8726% 150 2.58 七期 10/11 91 3.7939% 150 2.02 =============================================================== 合计 995.3(完) 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。 3.2012年国债发行中标明细表请点选 (整理 曹巍浩; 审校 吴芳)
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)