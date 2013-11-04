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亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 13:26 BJT

《中国2013年地方债发行中标明细表》--11月4日

债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率   发行规模(亿元) 投标倍数  
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   一期     6/14      3       3.53%        210          1.45
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   二期     6/14      5       3.66%        212          1.35
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   三期     6/28      3       3.79%        242          1.59 
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   四期     7/12      5       3.82%        243          1.30
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   五期     7/26      3       3.92%        236          1.89
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   六期     8/2       5       3.87%        238          1.99
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   七期     8/19      3       4.29%        253          1.13
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   八期     8/19      5       4.43%        255          1.11
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   九期     9/2       3       4.34%        260          1.40
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   10期     9/9       5       4.45%        262          1.53  
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   11期    10/14      3       4.25%        216          1.60
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   12期    10/21      5       4.33%        221          1.69
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   合计                                  2,848

  地方政府自行发债:

 债券名称   招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数  
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  山东地方债    8/23    5        3.94%      56          2.30
                        7        4.00%      56          2.14
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  上海地方债    9/6     5        3.94%      56          1.75
                        7        4.01%      56          1.64
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  广东地方债    9/16    5        4.00%      60.5        2.10
                        7        4.10%      60.5        2.08
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  江苏地方债   10/10    5        3.88%      76.5        2.55
                        7        4.00%      76.5        2.55
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  浙江地方债   10/25    5        3.96%      59          1.94
                        7        4.17%      59          1.79
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   合计                                    616 

  注:*代表新增内容.(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 丁淑琴)
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