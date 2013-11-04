台湾经贸：自由经济示范区特别条例最快月中送立院审查--经建会

路透台北11月4日 - 台湾经济建设委员会主委管中闵周一表示，自由经济示范区特别条例目前在行政院的审查作业中，希望本月底甚至本月中即能完成行政院版，并送入立法院审查，争取实施时效。

他今日在立法院针对自由经济示范区提出报告时指出，行政院上周五已加速审查过特别条例，明日(5日)将再召开一次会议，就可望报行政院会审查，预期月底甚至月中就可送到立法院。

不过因央行坚持不在自经区中开放涉及台币的金融业务，管中闵在立委质询过程中坦承，台币金融业务不开放将影响自经区的金融开放效果，但他仍尊重央行意见。

国民党籍立委丁守中在质询中指出，如果台湾自经区只开放外国人买卖外币相关商品，对外资来说并不具吸引力，因外资至台湾投资倾向买卖台币相关商品，否则只须留在境外交易即可，不须特别到台湾。

对此管中闵回应，〞(不开放台币商品)确实会影响投资台湾的相关商品，...但这是部会协调结果，不是我一个人说了算。〞

在经建会送交行政院的草案中，针对境外投资人及境内专业机构投资人部分，投资商品不能涉台币计价商品、衍生性商品不以连结台湾利率及汇率为标的，且投资组合不涉台币计价商品。

台湾金融监督管理委员会此前已指出，针对自由经济示范区持续检讨后续开放相关措施，已由银行局研议对OBU商品及流程采负面表列，预计11月底完成，业者预估五年可引资台湾约达3,000亿台币。