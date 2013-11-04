台湾经贸：自由经济示范区特别条例最快月中送立院审查--经建会

《汇市简讯》美元在亚洲盘初遇冷，跟随美债收益率下滑
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透台北11月4日 - 台湾经济建设委员会主委管中闵周一表示，自由经济示范区特别条例目前在行政院的审查作业中，希望本月底甚至本月中即能完成行政院版，并送入立法院审查，争取实施时效。
他今日在立法院针对自由经济示范区提出报告时指出，行政院上周五已加速审查过特别条例，明日(5日)将再召开一次会议，就可望报行政院会审查，预期月底甚至月中就可送到立法院。
不过因央行坚持不在自经区中开放涉及台币的金融业务，管中闵在立委质询过程中坦承，台币金融业务不开放将影响自经区的金融开放效果，但他仍尊重央行意见。
国民党籍立委丁守中在质询中指出，如果台湾自经区只开放外国人买卖外币相关商品，对外资来说并不具吸引力，因外资至台湾投资倾向买卖台币相关商品，否则只须留在境外交易即可，不须特别到台湾。
对此管中闵回应，〞(不开放台币商品)确实会影响投资台湾的相关商品，...但这是部会协调结果，不是我一个人说了算。〞
在经建会送交行政院的草案中，针对境外投资人及境内专业机构投资人部分，投资商品不能涉台币计价商品、衍生性商品不以连结台湾利率及汇率为标的，且投资组合不涉台币计价商品。
台湾金融监督管理委员会此前已指出，针对自由经济示范区持续检讨后续开放相关措施，已由银行局研议对OBU商品及流程采负面表列，预计11月底完成，业者预估五年可引资台湾约达3,000亿台币。
台湾央行一向对涉台币外汇业务严格以对，以确保台币汇价稳定。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)