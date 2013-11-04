中国汇市：人民币即期早盘跌破6.10后回稳，三中全会前市场观望为主

* 人民币即期早盘跌破6.10后回稳

* 中间价连六天低开，因美元指数走势强劲

* 短期内市场关注三中全会和美元指数

路透上海11月4日 - 人民币兑美元即期 周一早盘跌破6.10元关口后回稳。因国际美元指数持续走强，今日人民币中间价连续第六天低开，并创逾一个月新低。上周传出外管局可能出台限制结汇政策的新政后，客盘结汇有所收敛，结购汇需求基本平衡。

交易人士认为，考虑到美元指数重新走强，近日即期汇率出现连续下跌在情理之中，跌幅也并不算大。而上周限制结汇的政策传闻也已被市场逐步消化。

上海一股份行交易员说，早盘初段出现过一波美元空头止损一度令人民币跌破6.10关口，但其后振荡上行，回到上日收盘位附近。

“结汇没那么强了，被（政策传闻）扇了耳光谁还敢卖这么多呀！”他说。

多位交易员表示，即期于本周六(9日)召开的中共中央第十八届三中全会，也是市场观注的焦点。不过在此之前，市场可能还是会保持相对清淡，以“看风向”为主。

前述交易员亦强调，近期需关注美元指数走势对人民币即期汇率的影响，尤其是要看监管层是否会继续入场干预。

“这几天美元/人民币的走势是反弹，还是反转？我认为是反弹，不过还需要观察，如果上头再出来买（美元）两天，那可能就会演化成反转。”这位交易员续称。

北京时间12:09，人民币兑美元即期报6.0992元，上日收报6.0995元。今日人民币兑美元中间价 为6.1482元，上日中间价为6.1452元。

全球汇市欧元周一亚洲时段早盘在两周低点弱势整理，上周曾创下逾一年最大周度跌幅，因投资者预期欧洲央行将被迫降息来推动增长。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1620/50，上日尾盘为6.1610。

北京时间12:09，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0876/05元，上一交易日尾盘报6.0853元。