中国汇市：人民币即期早盘跌破6.10后回稳，三中全会前市场观望为主

《汇市简讯》美元在亚洲盘初遇冷，跟随美债收益率下滑
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
* 人民币即期早盘跌破6.10后回稳
* 中间价连六天低开，因美元指数走势强劲
* 短期内市场关注三中全会和美元指数
路透上海11月4日 - 人民币兑美元即期 周一早盘跌破6.10元关口后回稳。因国际美元指数持续走强，今日人民币中间价连续第六天低开，并创逾一个月新低。上周传出外管局可能出台限制结汇政策的新政后，客盘结汇有所收敛，结购汇需求基本平衡。
交易人士认为，考虑到美元指数重新走强，近日即期汇率出现连续下跌在情理之中，跌幅也并不算大。而上周限制结汇的政策传闻也已被市场逐步消化。
上海一股份行交易员说，早盘初段出现过一波美元空头止损一度令人民币跌破6.10关口，但其后振荡上行，回到上日收盘位附近。
“结汇没那么强了，被（政策传闻）扇了耳光谁还敢卖这么多呀！”他说。
多位交易员表示，即期于本周六(9日)召开的中共中央第十八届三中全会，也是市场观注的焦点。不过在此之前，市场可能还是会保持相对清淡，以“看风向”为主。
前述交易员亦强调，近期需关注美元指数走势对人民币即期汇率的影响，尤其是要看监管层是否会继续入场干预。
“这几天美元/人民币的走势是反弹，还是反转？我认为是反弹，不过还需要观察，如果上头再出来买（美元）两天，那可能就会演化成反转。”这位交易员续称。
北京时间12:09，人民币兑美元即期报6.0992元，上日收报6.0995元。今日人民币兑美元中间价 为6.1482元，上日中间价为6.1452元。
全球汇市欧元周一亚洲时段早盘在两周低点弱势整理，上周曾创下逾一年最大周度跌幅，因投资者预期欧洲央行将被迫降息来推动增长。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1620/50，上日尾盘为6.1610。
北京时间12:09，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0876/05元，上一交易日尾盘报6.0853元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)