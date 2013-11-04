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亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 12:40 BJT

《全球汇市》欧元触及六周低点；澳元受向好零售数据提振

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3481      1.3485       -0.03       +2.18      1.3194
 美元/日圆                            98.75       98.67       +0.08      +13.85       86.74
 欧元/日圆                           133.12      133.06       +0.05      +16.30      114.46
 美元/瑞郎                           0.9128      0.9119       +0.10       -0.29      0.9155
 英镑/美元                           1.5920      1.5924       -0.03       -2.04      1.6251
 美元/加元                           1.0416      1.0419       -0.03       +4.99      0.9921
 澳元/美元                           0.9478      0.9437       +0.43       -8.80      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8258      0.8263       -0.06       -0.30      0.8283
 澳元/日圆                           93.600      93.110       +0.53       +3.85      90.130
 新西兰元/日圆                       81.550      81.530       +0.02      -42.09     140.820
 英镑/日圆                           157.21      157.12       +0.06      +11.64      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1475      1.1407       +0.60       -8.49      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
      
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 (编译 王翔琼；审校 于春红)
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