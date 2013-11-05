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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 16:35 BJT

《中国数据观测》10月通胀预计略升温但全年无忧，经济整体料持稳

* 公布内容：中国10月通胀、工业、投资和消费数据
    * 公布时间：11月9日


    调查结果：(同比，%)    
                                中值      区间        上月   上年同  预测数
                                                                 期  
 居民消费价格指数(CPI)           3.3    3.1~3.4        3.1      1.9      21
 工业生产者出厂价格指数(PPI     -1.4   -1.7~-1.1      -1.3     -3.6      20
 )                                                                   
 固定资产投资(不含农户)(1-8     20.1   18.7~20.4      20.2     20.5      21
 月)                                                                 
 工业增加值                       10    9.5~10.5      10.2      9.2      20
 社会消费品零售总额             13.4   13.0~13.5      13.3     14.2      21
 注：固定资产投资前值为1-9月数据。                                         
 
    路透综合21家机构预测中值结果显示，中国10月通胀预计在食品价格拉动下有所升温，
而随着中央推出的一系列稳增长举措逐渐发挥作用，宏观经济将延续上月的低位企稳态势，
不会有太大波动。
    
    调查结果显示，中国10月CPI同比预计上涨3.3%，较上月有所反弹，不过就今年全年而
言仍将落在3.5%的目标位之下；PPI同比跌幅或将小幅扩至1.4%。输入性通胀压力减轻，国
内工业仍未摆脱产能过剩，可能令PPI继续面临收缩压力。
    
    另一方面，10月工业、投资、消费料持稳，上下波动不大，这将为改革争取时间和空间
。
    
    “10月经济数据预计将呈现经济向下，物价向上的格局。”申银万国首席宏观分析师李
慧勇等在报告中表示，他们维持四季度GDP增速小幅回落至7.5%左右的判断，全年完成7.5%
的目标不成问题，“短期关注的焦点仍是十八届三中全会，改革意在布局长远。”
    
    尽管从10月来看，国内经济总体持稳，但不少市场人士对前景仍然感到担忧，认为产能
过剩问题并未得到彻底解决，企业增加库存的意愿受抑制，这将影响到工业整体增速，制造
业投资三季度的扩张也将昙花一现。
    
    兴业银行首席经济学家鲁政委在报告中指出，生产端，环比已开始走平，过剩产能及库
存去化问题尚未真正解决，企业主营业务利润震荡反复；需求端，强势汇率及地方债务问题
将制约出口及投资的拉动加力，新增动力尚未出现。
    
    “预计经济仍处于‘弱反弹、会反复’的‘弱势震荡’状态，迈向持续复苏的反转仍未
到来。”他在报告中写道。

     中国共产党十八届三中全会定于11月9-12日召开，研究全面深化改革的重大问题，且
范围和力度都将是空前的。
    
     稍早公布的宏观经济先行指标--10月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)双双有力
回升，预示中国经济企稳回升态势延续到四季度，也为即将召开的三中全会提供了良好氛围
。               

    以下为各机构预测详情：(同比，%)    
                 CPI      PPI      投资     工业      零售
 澳新银行         3.1     -1.3     20.1     10.0      13.5
 中国银行         3.4     -1.1     20.0      9.8      13.4
 交通银行         3.3     -1.2     20.2     10.0      13.4
 美银美林         3.3     -1.5     20.1     10.0      13.1
 国开证券         3.3     -1.4     20.1      9.9      13.4
 招商银行         3.3     -1.4     20.1     10.0      13.4
 花旗             3.3     -1.4     20.3     10.0      13.4
 中信证券         3.3     -1.4     20.1     10.1      13.2
 德意志银行       3.2     -1.4     20.3     10.2      13.4
 国泰君安         3.1     -1.5     18.7      9.7      13.2
 海通证券          3.2    -1.7     20.2     10.0      13.2
 华宝信托         3.2     -1.5     20.2     10.0      13.4
 兴业银行         3.2     -1.4     20.1      9.9      13.4
 瑞穗证券         3.3     -1.5     20.3       ~       13.3
 北京领先国际     3.4     -1.2     19.0      9.5      13.0
 金融资讯                                           
 上海证券         3.3     -1.4     20.4     10.5      13.3
 申银万国         3.3     -1.5     20.1      9.9      13.5
 西南证券         3.3       ~      20.1      9.9      13.5
 渣打             3.1     -1.2     20.2     10.3      13.4
 瑞银             3.3     -1.4     20.2     10.2      13.2
 浙商证券         3.3     -1.3     20.1     10.0      13.4
   
    注：投资为1-10月同比增速
     ~ 表示暂无。(完)

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 (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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