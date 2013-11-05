《中国数据观测》10月通胀预计略升温但全年无忧，经济整体料持稳

* 公布内容：中国10月通胀、工业、投资和消费数据 * 公布时间：11月9日 调查结果：(同比，%) 中值 区间 上月 上年同 预测数 期 居民消费价格指数(CPI) 3.3 3.1~3.4 3.1 1.9 21 工业生产者出厂价格指数(PPI -1.4 -1.7~-1.1 -1.3 -3.6 20 ) 固定资产投资(不含农户)(1-8 20.1 18.7~20.4 20.2 20.5 21 月) 工业增加值 10 9.5~10.5 10.2 9.2 20 社会消费品零售总额 13.4 13.0~13.5 13.3 14.2 21 注：固定资产投资前值为1-9月数据。 路透综合21家机构预测中值结果显示，中国10月通胀预计在食品价格拉动下有所升温， 而随着中央推出的一系列稳增长举措逐渐发挥作用，宏观经济将延续上月的低位企稳态势， 不会有太大波动。 调查结果显示，中国10月CPI同比预计上涨3.3%，较上月有所反弹，不过就今年全年而 言仍将落在3.5%的目标位之下；PPI同比跌幅或将小幅扩至1.4%。输入性通胀压力减轻，国 内工业仍未摆脱产能过剩，可能令PPI继续面临收缩压力。 另一方面，10月工业、投资、消费料持稳，上下波动不大，这将为改革争取时间和空间 。 “10月经济数据预计将呈现经济向下，物价向上的格局。”申银万国首席宏观分析师李 慧勇等在报告中表示，他们维持四季度GDP增速小幅回落至7.5%左右的判断，全年完成7.5% 的目标不成问题，“短期关注的焦点仍是十八届三中全会，改革意在布局长远。” 尽管从10月来看，国内经济总体持稳，但不少市场人士对前景仍然感到担忧，认为产能 过剩问题并未得到彻底解决，企业增加库存的意愿受抑制，这将影响到工业整体增速，制造 业投资三季度的扩张也将昙花一现。 兴业银行首席经济学家鲁政委在报告中指出，生产端，环比已开始走平，过剩产能及库 存去化问题尚未真正解决，企业主营业务利润震荡反复；需求端，强势汇率及地方债务问题 将制约出口及投资的拉动加力，新增动力尚未出现。 “预计经济仍处于‘弱反弹、会反复’的‘弱势震荡’状态，迈向持续复苏的反转仍未 到来。”他在报告中写道。 中国共产党十八届三中全会定于11月9-12日召开，研究全面深化改革的重大问题，且 范围和力度都将是空前的。 稍早公布的宏观经济先行指标--10月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)双双有力 回升，预示中国经济企稳回升态势延续到四季度，也为即将召开的三中全会提供了良好氛围 。 以下为各机构预测详情：(同比，%) CPI PPI 投资 工业 零售 澳新银行 3.1 -1.3 20.1 10.0 13.5 中国银行 3.4 -1.1 20.0 9.8 13.4 交通银行 3.3 -1.2 20.2 10.0 13.4 美银美林 3.3 -1.5 20.1 10.0 13.1 国开证券 3.3 -1.4 20.1 9.9 13.4 招商银行 3.3 -1.4 20.1 10.0 13.4 花旗 3.3 -1.4 20.3 10.0 13.4 中信证券 3.3 -1.4 20.1 10.1 13.2 德意志银行 3.2 -1.4 20.3 10.2 13.4 国泰君安 3.1 -1.5 18.7 9.7 13.2 海通证券 3.2 -1.7 20.2 10.0 13.2 华宝信托 3.2 -1.5 20.2 10.0 13.4 兴业银行 3.2 -1.4 20.1 9.9 13.4 瑞穗证券 3.3 -1.5 20.3 ~ 13.3 北京领先国际 3.4 -1.2 19.0 9.5 13.0 金融资讯 上海证券 3.3 -1.4 20.4 10.5 13.3 申银万国 3.3 -1.5 20.1 9.9 13.5 西南证券 3.3 ~ 20.1 9.9 13.5 渣打 3.1 -1.2 20.2 10.3 13.4 瑞银 3.3 -1.4 20.2 10.2 13.2 浙商证券 3.3 -1.3 20.1 10.0 13.4 注：投资为1-10月同比增速 ~ 表示暂无。(完) 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。 (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)