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亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 13:00 BJT

香港股市：地产股下滑拖累港股削减涨幅，诸多数据袭来前人气谨慎

路透香港11月4日 - 香港和中国大陆股市周一均回吐稍早涨幅，地产股疲软，之前有报道称深圳提高第二套房首付比例，以控制房价。

盘中成交淡静表明本周开局市场情绪谨慎。本周数据面较热闹，其中包括周五的美国就业报告以及中国的多项数据，而且中国十八届三中全会将于周六开幕。

恒生指数 跌0.1%报23,218.5点，恒生国企指数 微升0.2%，不过脱离日内高位。

华润置地 跌2.2%，碧桂园 跌1.9%。

中资银行和矿业类股受到支撑，之前大陆银行监管机构承诺限制金融风险，支持中国提倡削减过度产能引发的并购活动。

中国农业银行 升0.5%，神华能源 升1.5%。(完)
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