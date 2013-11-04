国际油市：布兰特原油期货涨至106美元上方，此前重挫带动投资者买入

“我们目前所处的形势仍然是，可能看到美元走势大幅动荡，这将导致石油以及其他大宗商品出现较大波动性，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。“本周主要将受数据影响，但我们可能看到油价进一步走低。”

包括石油在内的金融市场走势，将受到本周稍后出炉的美国就业数据等诸多关键数据左右，以及美联储主要官员的谈话影响。

越来越多数据表明美国复苏势头强劲，这将提高对美联储会缩减刺激举措的预期。

而这将降低市场的美元供应，提振美元并使得美元计价的石油等资产对其他货币持有者而言更为昂贵。

周一美元指数 持坚于80.691，上周五攀升至七周高位。

Spooner指出，本周布兰特原油的阻力位为108.70，支撑位为102.50。

路透技术分析师王涛则认为，布兰特原油可能在105.49-105.78美元构建暂时支撑位，有望朝向106.62美元反弹。

利比亚局势则令投资者忧虑石油供应，支撑油价。

油藏丰富的利比亚东部地区自治运动领导人周日单方面宣布成立地方政府，挑战中央政府。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻