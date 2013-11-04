国际油市：布兰特原油期货涨至106美元上方，此前重挫带动投资者买入

中美贸易：美国寻求对中国牛肉出口以及金融服务市场准入--白宫发言人
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
“我们目前所处的形势仍然是，可能看到美元走势大幅动荡，这将导致石油以及其他大宗商品出现较大波动性，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。“本周主要将受数据影响，但我们可能看到油价进一步走低。”
包括石油在内的金融市场走势，将受到本周稍后出炉的美国就业数据等诸多关键数据左右，以及美联储主要官员的谈话影响。
越来越多数据表明美国复苏势头强劲，这将提高对美联储会缩减刺激举措的预期。
而这将降低市场的美元供应，提振美元并使得美元计价的石油等资产对其他货币持有者而言更为昂贵。
周一美元指数 持坚于80.691，上周五攀升至七周高位。
Spooner指出，本周布兰特原油的阻力位为108.70，支撑位为102.50。
路透技术分析师王涛则认为，布兰特原油可能在105.49-105.78美元构建暂时支撑位，有望朝向106.62美元反弹。
利比亚局势则令投资者忧虑石油供应，支撑油价。
油藏丰富的利比亚东部地区自治运动领导人周日单方面宣布成立地方政府，挑战中央政府。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰 审校 王翔琼/李婷仪)
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业