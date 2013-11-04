全球矿业：江西铜业有意竞购嘉能可-斯特拉塔的秘鲁铜矿--秘鲁官员

路透天津11月4日 - 秘鲁能源及矿业部长周一表示，江西铜业也在有意竞购嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 价值59亿美元的秘鲁拉斯邦巴斯(Las Bambas)铜矿名单中。

“我已经亲自和中铝、五矿、江西铜业等有意竞购的主要公司会面，”能源及矿业部长Jorge Merino Tafur在天津一场矿业会议间隙告诉路透。

Tafur称，他本周将与有意竞购的中国业者讨论这笔投资。

但他并未明确说明竞购是由江西铜业集团还是上市的江西铜业股份有限公司 提出。

Tafur表示，预计拉斯邦巴斯铜矿出售计划将在2014年的截止期限前确定。该铜矿项目建设已完工40%。

嘉能可今年同意出售秘鲁拉斯邦巴斯项目，以换取中国竞争监管当局批准其并购斯特拉塔的案子。