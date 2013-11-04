全球矿业：江西铜业有意竞购嘉能可-斯特拉塔的秘鲁铜矿--秘鲁官员

《汇市简讯》美元在亚洲盘初遇冷，跟随美债收益率下滑
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透天津11月4日 - 秘鲁能源及矿业部长周一表示，江西铜业也在有意竞购嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 价值59亿美元的秘鲁拉斯邦巴斯(Las Bambas)铜矿名单中。
“我已经亲自和中铝、五矿、江西铜业等有意竞购的主要公司会面，”能源及矿业部长Jorge Merino Tafur在天津一场矿业会议间隙告诉路透。
Tafur称，他本周将与有意竞购的中国业者讨论这笔投资。
但他并未明确说明竞购是由江西铜业集团还是上市的江西铜业股份有限公司 提出。
Tafur表示，预计拉斯邦巴斯铜矿出售计划将在2014年的截止期限前确定。该铜矿项目建设已完工40%。
嘉能可今年同意出售秘鲁拉斯邦巴斯项目，以换取中国竞争监管当局批准其并购斯特拉塔的案子。
几位消息人士称，对拉斯邦巴斯铜矿的初步竞价在60亿美元左右，其中包括迄今已投资在建设中的花费。该铜矿将于2015年开始生产，是近些年待售的最大铜矿之一 。(完) (编译 张若琪 审校 王翔琼)
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)