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亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 13:30 BJT

澳洲股市：由升转跌，因Westpac挫跌且美联储不确定性罩顶

路透悉尼11月4日 - 澳洲股市周一回吐盘初升幅，转为下跌0.4%，因主要银行业者Westpac遭遇卖盘，美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激政策退场时机的不确定性，抵销了零售销售和房价数据优于预期的作用。

澳洲以市值计第二大银行Westpac Banking Corp 下跌1.1%，此前该行公布全年现金获利成长8%，且坏账减少30%。投资者担心该行在住宅抵押贷款价格战下可能后继乏力。

S&P/ASX 200指数 下跌20.6点至5,390.5点。周五时为下跌0.3%，10月累计收高4%。(完)
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