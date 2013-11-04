美国金融：SAC Capital料宣布以12亿美元和解内线交易刑事指控--媒体

路透11月4日 - 媒体报导，对冲基金大亨Steven A. Cohen的对冲基金SAC Capital Advisors和美国检察官周一料宣布，以12亿美元就内线交易(内幕交易)相关的刑事指控达成和解。

路透上个月曾报导双方或在几天内宣布达成协议，其中可能包括部分认罪，及罚款逾10亿美元。

纽约时报周日稍晚称，和解内容并未解决美国证券交易委员会(SEC)7月控告Cohen对员工监督不周的单独民事诉讼案。

六名SAC前交易员已认罪涉入内线交易。

华尔街日报称，Cohen仍在与SEC磋商解决一宗个别的民事诉讼；在案件中，Cohen可能因漠视公司内部内线交易迹象的指控，而遭禁止再参与证券业。

由于目前非美国常规上班时间，路透无法立即与SAC Capital和美国检察官Preet Bharara取得联系对此事发表评论。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)