新疆军区司令员彭勇被免去自治区常委职务

标题新闻：东芝目标在周二向监管机构提交已推迟两次的季报，即便其审计方未完全认可数据－消息
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月3日 - 中共中央宣布免去彭勇的新疆维吾尔自治区党委常委、委员职务。10月28日北京发生吉普车冲撞天安门金水桥事件，中国高层称这是东伊运恐怖组织策划的暴力恐怖袭击。
《新疆日报》头版刊登的简短报道称，刘雷将任新疆维吾尔自治区党委委员、常委。
报道未给出上述任免的原因。不过中共经常在发生类似重大事件后罢免高官。
中国每年在国内维稳方面投入巨资，而近日暴力恐怖事件就发生在首都的中心，不免令当局感到难堪。
彭勇2011年6月起担任新疆军区司令员，外界揣测他可能还会被免去军内职务。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透伦敦4月10日 - 期锌周一触及三个月低位，期铜也下跌，因供应 忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。 根据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况 正在缓和。 锌价在2月中触及2,980.50美元峰值，因担心去年多家矿场关闭将导 致供应严重短缺。 “冶炼厂显然可以提供足够供应，只要他们准备支付被要求的价格， ”德国商业银行在报告中说。 “从全球的角度来看，锌供应自9月以来已回升。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收低2.7%，报2,618美元， 为1月6日来最低水准。市场承压的原因，也因为中国钢铁价格疲弱，以及 秘鲁两处遭洪涝的矿场准备重新开工。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，收报每吨5,747 美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了切入位在5,800美元的100日移动均 线的支撑位。 今年稍早供应暂停的全球两大铜矿恢复出货以来，铜价下跌。 “供应干扰造成了短期影响，但没有造成供应