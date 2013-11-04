版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 14:11 BJT

新疆军区司令员彭勇被免去自治区常委职务

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月3日 - 中共中央宣布免去彭勇的新疆维吾尔自治区党委常委、委员职务。10月28日北京发生吉普车冲撞天安门金水桥事件，中国高层称这是东伊运恐怖组织策划的暴力恐怖袭击。

《新疆日报》头版刊登的简短报道称，刘雷将任新疆维吾尔自治区党委委员、常委。

报道未给出上述任免的原因。不过中共经常在发生类似重大事件后罢免高官。

中国每年在国内维稳方面投入巨资，而近日暴力恐怖事件就发生在首都的中心，不免令当局感到难堪。

彭勇2011年6月起担任新疆军区司令员，外界揣测他可能还会被免去军内职务。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐