台湾股市：收跌0.41%至逾一周低位，价量悖离后市待观察

路透台北11月4日 - 台湾股市周一收跌0.41%至逾一周低位，且再度跌破月线所在的8,383点附近位置。分析师指出，台股 今日的好消息是成交量再放大至800亿台币之上，但在月线附近震荡趋势暂时不明，后续数天是指数升降的重要观察期。

台湾加权股价指数 收盘跌0.41%至8,354.14点，前低为10月25日收报8,346.62点。今日台股成交初值 放大为824.95亿台币，上日为775.43亿。

统一投信大中华中小型基金经理人陈朝政指出，〞今日成交量放大，后续表现暂时不用担心太多，只要第四季日均量可以维持在900亿台币左右，就可提供台股往上走的足够子弹。〞

统一投信对台股第四季预估谨慎中带有乐观，认为大盘指数将在8,100-9,000点间来回。

元富投顾分析师则认为，外资上周五在台股期货大幅减持多单，今日在金融保险类股亦有减码现象，电子股部分则呈现强者恒强、弱者恒弱状况，既有联发科持续上涨，也有F-宸鸿持续破底，外资的态度仍为台股往后数日走势关键，需要同时观察个股基本面表现及筹码依归。

金融保险类指数 今日终场下跌0.87%，分析师认为金保会未如预期及服贸协议尚未能在立院过关令外资在类股涨多后减码；触控面板相关类股走势依旧疲弱，F-宸鸿 收盘跌停下挫6.75%，群创光电 和友达 分别收跌2.63%及1.87%。