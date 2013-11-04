台湾股市：收跌0.41%至逾一周低位，价量悖离后市待观察

《汇市简讯》美元在亚洲盘初遇冷，跟随美债收益率下滑
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透台北11月4日 - 台湾股市周一收跌0.41%至逾一周低位，且再度跌破月线所在的8,383点附近位置。分析师指出，台股 今日的好消息是成交量再放大至800亿台币之上，但在月线附近震荡趋势暂时不明，后续数天是指数升降的重要观察期。
台湾加权股价指数 收盘跌0.41%至8,354.14点，前低为10月25日收报8,346.62点。今日台股成交初值 放大为824.95亿台币，上日为775.43亿。
统一投信大中华中小型基金经理人陈朝政指出，〞今日成交量放大，后续表现暂时不用担心太多，只要第四季日均量可以维持在900亿台币左右，就可提供台股往上走的足够子弹。〞
统一投信对台股第四季预估谨慎中带有乐观，认为大盘指数将在8,100-9,000点间来回。
元富投顾分析师则认为，外资上周五在台股期货大幅减持多单，今日在金融保险类股亦有减码现象，电子股部分则呈现强者恒强、弱者恒弱状况，既有联发科持续上涨，也有F-宸鸿持续破底，外资的态度仍为台股往后数日走势关键，需要同时观察个股基本面表现及筹码依归。
金融保险类指数 今日终场下跌0.87%，分析师认为金保会未如预期及服贸协议尚未能在立院过关令外资在类股涨多后减码；触控面板相关类股走势依旧疲弱，F-宸鸿 收盘跌停下挫6.75%，群创光电 和友达 分别收跌2.63%及1.87%。
联发科 因第三季获利强劲以涨停上限6.92%收盘。(完)
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)