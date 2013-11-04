台湾货币市场：273天期国库券决标贴现率估落在0.46-0.48%

《汇市简讯》美元在亚洲盘初遇冷，跟随美债收益率下滑
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
* 273天期国库券决标贴现率预估区间在0.46-0.48%
* 周二标售，金额250亿台币
路透台北11月4日 - 台湾银行业人士周一表示，明日午间将标售的273天期国库券，预估决标贴现率大区间将在0.46-0.48%，较上次标售结果下滑。
路透周一访谈五家金融机构，包括三家外资银行和两家本地民营银行，他们预估本次标售决标贴现率的小区间在0.46-0.48%，大区间则在0.45-0.50%。
上次9月初时标售273天期国库券的决标贴现利率在0.50%，但标售金额仅有245.5亿台币，较原预估300亿台币，仅标出82%。
一外商银行的交易人士表示，预料明日的国库券标售，将与上周五364天期存单标售结果一样，较前次得标利率下滑，因市场资金趋于浮滥，且本次筹码仅250亿台币，较一般的300亿减少。
〞前次国库截标，表示他们不想利率向上，这次资金又相对滥。虽然希望能标在0.50%，但也只是希望。〞另一外商银行业交易人士说。
台湾央行将于周二(5日)代财政部标售273天期国库券，金额250亿台币，周三(6日)发行。
以下为2012年以来国库券发行细节：
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
2013年
9月03日 273 245.5 0.500 2.74
8月28日 182 200 0.450 4.36
8月13日 364 300 0.647 2.58
7月24日 273 350 0.488 3.66
7月22日 91 200 0.398 3.02
7月11日 182 250 0.480 4.48
4月30日 28 150 0.320 5.45
4月23日 91 300 0.430 4.11
3月27日 364 200 0.629 5.29
2月 6日 273 200 0.663 3.13
1月18日 182 250 0.630 2.62
2012年
12月13日 182 300 0.618 2.60
11月30日 364 300 0.700 2.00
11月26日 273 300 0.650 2.51
10月29日 182 300 0.630 3.32
9月 5日 91 150 0.630 4.56
8月13日 364 200 0.780 3.96
7月24日 273 300 0.770 2.91
6月21日 364 250 0.834 3.34
4月30日 182 250 0.835 4.01
4月19日 91 300 0.800 2.43(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)