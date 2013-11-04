台湾货币市场：273天期国库券决标贴现率估落在0.46-0.48%

* 273天期国库券决标贴现率预估区间在0.46-0.48%

* 周二标售，金额250亿台币

路透台北11月4日 - 台湾银行业人士周一表示，明日午间将标售的273天期国库券，预估决标贴现率大区间将在0.46-0.48%，较上次标售结果下滑。

路透周一访谈五家金融机构，包括三家外资银行和两家本地民营银行，他们预估本次标售决标贴现率的小区间在0.46-0.48%，大区间则在0.45-0.50%。

上次9月初时标售273天期国库券的决标贴现利率在0.50%，但标售金额仅有245.5亿台币，较原预估300亿台币，仅标出82%。

一外商银行的交易人士表示，预料明日的国库券标售，将与上周五364天期存单标售结果一样，较前次得标利率下滑，因市场资金趋于浮滥，且本次筹码仅250亿台币，较一般的300亿减少。

〞前次国库截标，表示他们不想利率向上，这次资金又相对滥。虽然希望能标在0.50%，但也只是希望。〞另一外商银行业交易人士说。

台湾央行将于周二(5日)代财政部标售273天期国库券，金额250亿台币，周三(6日)发行。

以下为2012年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2013年

9月03日 273 245.5 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62

2012年

12月13日 182 300 0.618 2.60

11月30日 364 300 0.700 2.00

11月26日 273 300 0.650 2.51

10月29日 182 300 0.630 3.32

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01