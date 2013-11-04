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亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 14:35 BJT

韩国股市：收跌创三周最低收位，外资改写17周来最大卖超纪录

外资对大型股了结获利，现代汽车 及新韩金融集团 分别下跌2.4%及3.5%。

韩国第二大行动通讯系统商KT Corp 挫跌2.3%，此前公司执行长Lee Suk-chae因涉嫌背信遭到调查而提出辞呈。(完)
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