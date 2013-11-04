丰田拟在2016年推出混合动力版SUV--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月1日 - 《日本经济新闻》（Nikkei）援引消息人士说法称，丰田汽车 计划从2016年开始推出混合动力版大型运动型多功能车(运动休旅车,SUV)，以满足更严格的环保要求。

报导称，丰田计划研发可供此类大型车辆使用的混合动力系统。

报导还称，该公司计划在兰德酷路泽(Land Cruiser)产品系列中增加一款混合动力版车型，同时为面向新兴市场的Fortuner等国际多功能车型引入混合动力版。

根据报导，丰田目前供提的混合动力车型有20款左右，其中多为乘用型轿车。该公司1997年推出了其首款混合动力车普锐斯（Prius）。

报导指出，迄今为止，该公司在全球的混合动力车型销量已超过500万辆。

随着美国和其他国家加强环保标准，提高混合动力车的续航能力已成为汽车厂商面临的一大重要问题。(完)