中国股市：沪综指缩量收平，宏观数据公布在即令观望情绪较浓

路透北京11月4日 - 中国股市沪综指周一缩量收平，成交创下逾三个月新低。分析师指出，近期将有多项重要宏观经济数据公布，市场观望情绪较为浓烈。按以往经验，三中全会召开前，市场必然会存在一定的维稳心态，加上改革政策利好预期，大盘指数近期整体强势震荡的概率较大。

沪综指 收报2,149.634点，微涨0.072点；上证A股今日成交额为662亿元人民币，上日为761亿元，前一成交低点为7月31日的593亿元。

“一是金融、地产等权重板块调整拖累大盘，二是10月主要宏观经济数据公布在即，市场观望情绪较浓，上述两个因素导致市场表现较为平淡。” 方正证券研究所分析师黄涛称。

他指出，周末公布的10月官方非制造业PMI显示基本面仍在趋好，这是今日市场小幅跳空高开的重要原因，不过地产板块盘中的调整导致指数高开低走。

周末公布的经济数据显示，10月官方非制造业PMI创14个月高位，延续趋稳向好态势。 而国内房地产调控再出新招，央行深圳中心支行近日发布通知，贷款购买第二套住房的家庭，首付比例上调至不得低于70%，执行日期从11月6日开始。

沪深300指数 收跌0.19%，报2,380.454点；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,384点，跌0.23%，成交583,500手。(完)

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