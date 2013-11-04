中国债市：IRS小幅攀升交投清淡，关注央行是否续通过公开市场扶助

路透北京11月4日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一小幅攀升约2个基点，交投清淡。国内经济基本面企稳令债市难觅支撑，此外，央行是否将继续通过公开市场扶助流动性、安抚市场情绪尚不明朗，致场内谨慎气氛升温。

“现在一年大概在4.17%，五年大概在4.36%-4.37%，这比上周高了2个点(bp)吧。”北京一银行交易员称，“上周后两天下行，我觉得主要是央行在月末时点连续逆回购，起到安抚市场情绪的作用，...但明天怎么操作市场也在猜，所以大家情绪比较谨慎。”

该交易员预期，明日公开市场或滚动逆回购操作，如果再次暂停将重创市场本就脆弱的信心；此外明日适逢存款准备金清算日，预计补缴规模在1,000-2,000亿元人民币，央行或考虑到这一点，低量操作稳定机构情绪。

中国银行间市场周一回购利率 再降。市场人士表示，明日是月初存款准备金例行调整日，但因10月末大型商业银行冲存款势头有所收敛，今日资金面压力并不大，场内七天以内，尤其是隔夜资金供给好于需求，流动性延续好转迹象。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报正/逆回购及央票需求，具体包括28天期正回购、七天和14天逆回购及三个月央票需求。为缓和市场紧张情绪，上周央行公开市场逆回购在暂停三次后重启，单周转为净投放291亿元。

周末公布的经济数据显示，10月官方非制造业PMI创14个月高位，延续趋稳向好态势。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.2775/4.3750 4.1242/4.2100 4.1875/4.2750 4.3038/4.4000 4.3117/4.5817

上日 4.2875/4.3850 4.1067/4.1825 4.1700/4.2450 4.2900/4.3750 4.2967/4.5717

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变动 -0.0100/-0.0100 +0.0175/+0.0275 +0.0175/+0.0300 +0.0138/+0.0250 +0.0150/+0.0100

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。