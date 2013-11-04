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亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 14:56 BJT

日本个股：本田汽车10月在中国的汽车销量同比劲扬211.6%

路透上海11月4日 - 本田汽车 周一表示，该公司及其两家中国合资公司10月在中国市场的汽车销量为75,150辆，较去年同期大幅增长211.6%。

9月本田汽车在华销量同比亦劲扬118.1%；8月销量则同比下降2.5%。

10月销量大增部分是因为去年同期基数偏低，去年9月中日领土争端引发中国消费者的反日情绪。

今年1-10月，本田在华总共售出572,405辆汽车，较上年同期增长15.8%。

本田在中国的合作公司包括东风汽车 和广汽集团 。(完) (编译 张若琪 审校　戴素萍)
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