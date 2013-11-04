欧洲个股：苏黎世保险称调查显示自杀身亡的前CFO未遭受过度压力

路透苏黎世11月4日 - 苏黎世保险 表示，两项调查发现，并无迹象显示两个月前自杀身亡的前首席财务官Pierre Wauthier曾遭受“过重压力”。

“我们仍对失去Pierre Wauthier深感悲痛，我们无法解释他轻生背后的动机，”董事长Tom de Swaan周一在声明中称。

该公司称，瑞士金融市场监管局(FINMA)对自杀事件展开的两项独立调查发现，“没有迹象显示Pierre Wauthier承受了过度或不当的压力。”

53岁的Wauthier于8月自杀身亡，在遗书中指责苏黎世保险时任董事长Josef Ackermann向其施压。Ackermann对此予以否认，但在数日后辞职。