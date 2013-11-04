版本:
中国
市场报道 | 2013年 11月 4日 星期一 15:20 BJT

欧洲金融：欧洲央行执委亚斯穆森称，ESM应只做为银行业的最后防线

路透柏林11月4日 - 欧洲央行执委亚斯穆森周一表示，欧洲的援助基金应只在最后一刻用来协助银行提振资产负债表。

亚斯穆森向德国广播电台ARD表示，银行应先向所有者和市场求助，接着是向政府和各国银行援助基金求援。

“从欧洲央行的观点来看，欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)和其所可支配的工具是最后一道防线，”亚斯穆森称，在压力测试结果公布前，厘清如何提振银行资产负债表是很重要的。

欧洲央行上月承诺明年让欧元区大型银行进行严格的财务测试，将其信誉押在这项旨在建立对金融业信心的测试上。(完) (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐