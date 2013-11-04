《交易视点》中国企业盈利改善未转化为现金流改善,偿债压力续升--中金

路透北京11月4日 - 中国大型投行--中金公司发布最新简评报告认为，尽管三季度非金融上市企业盈利进一步改善，但主要为房地产、公用事业和能源三大行业贡献，且盈利改善并没有转化为现金流改善，非金融企业资产负债率继续创新高，偿债压力继续上升。

**非金融上市企业盈利改善，但仍需谨慎**

三季度非金融上市企业盈利进一步改善，净利润同比增速上升至20%以上。盈利改善主要与以下两个因素有关：

首先，总需求的回暖和PPI的回升使企业收入增速提高，尤其是后者使企业毛利率改善，营业收入增速2011年以来首次超过营业成本增速。

其次，企业税收负担有所减轻。此外，投资净收益和营业外收入对利润的贡献下降，显示利润增长的稳定性提高。

不过，在总体改善的同时仍有一些现象值得注意，一是尽管三季度房地产、公用事业和能源三大行业对利润增长的贡献率小幅下降，但仍处于较高水平，而且贡献上升的行业主要是汽车和原材料，后者在PPI同比回升乏力的情况下后续利润增长面临较大不确定性。

二是上半年财务费用的下降对企业盈利改善作用明显，而三季度财务费用在高基数效应消失后同比再次回升，同时三季度整体利率水平进一步上升，未来财务费用将再次对企业盈利构成威胁。

**资产负债表变化不容乐观**

相比而言，资产负债表的变化则不容乐观。首先，资产负债率继续创新高，达到61.1%。这意味着未来财务费用负担和债务偿还压力易升难降。

其次，货币资金增速继续下降，而债务尤其是短期债务加速上升，导致货币资金对短期债务的覆盖率进一步下降。

关于货币资金增速下降的原因，结合现金流量表可以看到主要是投资支出明显加大。

对这一现象可以有两种解释，一是企业将闲置资金购买理财产品，从我们统计结果看，这一因素确实存在，但尚不足以解释投资支出的大量增加。

二是企业实际投资活动确实增加，结合统计局固定资产投资增速尤其是制造业投资增速的回升，我们认为这一因素才是投资现金流净流出增速和货币资金增速下降的主要原因。

基于以上的判断可以得出两个结论：一是企业偿债能力确实继续下降。

二是企业自由现金流缺口扩大，对筹资的依赖度进一步上升。考虑到短期债务加速上升，同时融资成本高企，未来企业从筹资活动获得的现金流难以进一步增加，将被迫降低投资支出。

第三，应收账款占资产比例维持高位，存货占资产比例持续上升，显示企业资金周转效率仍在降低，收入能否转换为现金流尚面临较大不确定性。(完)