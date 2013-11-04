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亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 15:28 BJT

表格：外资在韩国股市卖超1,820亿韩元

路透首尔11月4日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超1,820亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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11月 4日 -182.0 36.7 151.8

11月 1日 172.8 -77.4 -88.9

10月31日 -27.3 -228.9 240.5

10月30日 149.4 -67.2 -82.0

10月29日 124.5 -91.0 -33.4

10月28日 117.4 -31.6 -105.9

10月25日 12.3 -179.9 177.5

10月24日 117.5 -149.0 23.7

10月23日 592.0 -717.8 127.9

10月22日 156.1 -6.7 -131.4

10月21日 194.2 -201.9 14.7

10月18日 305.8 -162.8 -127.6

10月17日 293.2 -232.8 -31.8

10月16日 208.1 -138.1 -40.3

10月15日 323.3 -69.2 -184.3

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本月以来 -9.2 -40.8 62.9

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今年以来 5,293.0 1,449.0 -4,973.2

---------------------------------------------(完)
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