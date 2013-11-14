离岸人民币：台湾银行业10月底人民币存款1,232.47亿元，月增24.9%

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透台北11月14日 - 台湾央行周四表示，至今年10月底止，台湾银行业累计人民币存款 达1,232.47亿元，较上月成长约24.92%。
10月份存款增加快速，且已达到多家投行此前估台湾今年底达1,000-1,500亿的预期。
台湾央行官员表示，10月增速加快主因民众对人民币升值的预期高，且台湾银行业吸收人民币存款的优惠利率高于其他币别。
与香港9月底人民币存款 7,300.18亿元相较，台湾人民币存款约达香港的16.88%，上月为13.91%。
10月底台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款快速增至885.04亿元，以海外法人为主要存款来源的国际金融业务分行(OBU)人民币存款则稳定成长至347.43亿元。
10月台湾人民币存款持续攀升，相关业务中放款成长缓慢，汇款业务则有好转。
台湾央行稍早发布的9月外汇交易显示，美元/人民币升高至第三货币交易的首位，其交易占所有币别交易量达15.7%，路透换算为约当881.82亿美元。
台湾自今年2月6日开放DBU承作人民币业务。
台湾人民币存款/放款趋势图请见 r.reuters.com/taw64v
以下为台湾人民币相关数据：(单位：亿元)
时间 总存款量 DBU存款 OBU存款 贴现及放款余额 汇款总额 美元/人民币交易
(亿美元)
10月 1,232.47 885.04 347.43 95.24 495.87 --
9月 986.59 662.80 323.79 90.29 369.75 881.82
8月 851.41 544.51 306.90 81.80 396.38 774.02
7月 768.59 465.64 302.95 79.61 673.16 743.94
6月 711.98 408.34 303.64 74.19 375.21 718.86
5月 662.85 344.17 318.68 66.90 428.41 1,027.03
4月 568.79 265.29 303.50 63.63 240.67 588.72
3月 482.99 185.04 297.95 66.77 245.41 640.77
2月 390.11 96.30 293.81 66.21 173.07 334.07
注1：贴现及放款余额、汇款总额、跨境贸易结算总额均含DBU及OBU数据
注2：贴现及放款余额含进出口押汇、贴现、应收帐款融资、短中长期放款及担保放款、放款转列之催收款项
资料来源：台湾央行(完)
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(记者 林妙容; 审校 张喜良)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。