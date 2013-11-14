离岸人民币：台湾银行业10月底人民币存款1,232.47亿元，月增24.9%

路透台北11月14日 - 台湾央行周四表示，至今年10月底止，台湾银行业累计人民币存款 达1,232.47亿元，较上月成长约24.92%。

10月份存款增加快速，且已达到多家投行此前估台湾今年底达1,000-1,500亿的预期。

台湾央行官员表示，10月增速加快主因民众对人民币升值的预期高，且台湾银行业吸收人民币存款的优惠利率高于其他币别。

与香港9月底人民币存款 7,300.18亿元相较，台湾人民币存款约达香港的16.88%，上月为13.91%。

10月底台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款快速增至885.04亿元，以海外法人为主要存款来源的国际金融业务分行(OBU)人民币存款则稳定成长至347.43亿元。

10月台湾人民币存款持续攀升，相关业务中放款成长缓慢，汇款业务则有好转。

台湾央行稍早发布的9月外汇交易显示，美元/人民币升高至第三货币交易的首位，其交易占所有币别交易量达15.7%，路透换算为约当881.82亿美元。

台湾自今年2月6日开放DBU承作人民币业务。

台湾人民币存款/放款趋势图请见 r.reuters.com/taw64v

以下为台湾人民币相关数据：(单位：亿元)

时间 总存款量 DBU存款 OBU存款 贴现及放款余额 汇款总额 美元/人民币交易

(亿美元)

10月 1,232.47 885.04 347.43 95.24 495.87 --

9月 986.59 662.80 323.79 90.29 369.75 881.82

8月 851.41 544.51 306.90 81.80 396.38 774.02

7月 768.59 465.64 302.95 79.61 673.16 743.94

6月 711.98 408.34 303.64 74.19 375.21 718.86

5月 662.85 344.17 318.68 66.90 428.41 1,027.03

4月 568.79 265.29 303.50 63.63 240.67 588.72

3月 482.99 185.04 297.95 66.77 245.41 640.77

2月 390.11 96.30 293.81 66.21 173.07 334.07

注1：贴现及放款余额、汇款总额、跨境贸易结算总额均含DBU及OBU数据

注2：贴现及放款余额含进出口押汇、贴现、应收帐款融资、短中长期放款及担保放款、放款转列之催收款项

资料来源：台湾央行(完)