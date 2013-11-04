版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 15:40 BJT

中国期市：豆油和菜油创出近两个月新高，油脂阶段性转强

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1401     51,700     -0.60      270,946 
         黄金(au)     1312     260.05     -0.54       69,976 
         螺纹钢 (rb)  1405      3,677      0.33    1,439,576 
         橡胶 (ru)    1405     19,725     -0.23      133,686 
 大商所  豆粕 (m)     1405      3,223     -0.06    1,569,836 
         豆油 (y)     1405      7,326      1.05      876,050 
         焦炭 (j)     1405      1,605     -0.56      245,460 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,202      0.21      312,234 
         棉花 (cf)    1405     18,665      0.05       48,318 
 中金所  沪深300(if)  1311    2,384.0     -0.23       68,212 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐