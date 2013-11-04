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亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 15:37 BJT

日本个股：日产汽车10月在中国汽车销量较上年同期大增127.8%

路透上海11月4日 - 日本日产汽车 周一表示，该公司及其中国合资企业10月在中国市场售出114,700辆汽车，较上年同期大增127.8%。

9月时在华汽车销量同比增加83%，8月为上升1%。

在华销量急剧上升，部分是因去年基期较低。去年9月中日两国因领土争端引发中国消费者的反日情绪，致使随后数月日本品牌汽车销量受到冲击。

今年1-10月，日产在华售出1,000,400辆汽车，较上年同期增长7.1%。

日产在中国和东风汽车集团 建有合资企业。(完) (编译 王翔琼；审校 李婷仪)
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