版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 15:35 BJT

韩国债市：公债价格小跌，因臆测美联储购债计划12月或开始减码

路透首尔11月4日 - 韩国公债价格周一小跌，因上周的美国制造业数据强劲，引发市场臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能12月就开始减码购债计划，并带动了市场仓位调整。

指标10年期政府公债收益率(殖利率)报3.476%，上周五收报3.450%。

三年期公债12月期约 收低0.06点，至105.86。

今日收盘价 上日收市价

-------------------------------------------------------

韩国公债期货 * 105.86 105.92

10年期公债收益率 3.476% 3.450%

五年期公债收益率 3.112% 3.087%

-------------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐