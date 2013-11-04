全球金市：黄金连跌六日，美联储刺激政策退出时机存在不确定性

“市场现在担忧12月有削减刺激措施的可能性，”香港一贵金属交易商称。“美元走势也打压黄金。在我们对美联储计划有清晰看法之前，金价走势受制于经济数据。”
0715GMT，现货金 跌0.06%至每盎司1,313.95美元，美元指数在六周高位附近。周五现货金跌至1,305.69美元，创10月17日以来最低。
若黄金周一收低，将是截至5月17日连跌七天以来，最长的连跌纪录。
美联储已表示，削减刺激措施的时间取决于就业市场和楼市的健康程度。美联储下次会议将在12月17-18日举行。
上周金价大跌近3%没能激发实货买需，一些交易员称价格或需跌至1,300美元之下才能吸引更多买家。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1313.95 -0.79 -0.06 -21.53
现货银 21.70 -0.13 -0.60 -28.34
现货铂金 1448.50 4.80 +0.33 -5.64
现货钯金 739.15 1.36 +0.18 6.81
COMEX期金 1313.90 0.70 +0.05 -21.60 14147
COMEX期银 21.72 -0.12 -0.54 -28.33 4343
汇率
欧元/美元 1.3490
美元/日圆 98.65
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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(编译 田建华; 审校 王翔琼/艾茂林)