全球金市：黄金连跌六日，美联储刺激政策退出时机存在不确定性

“市场现在担忧12月有削减刺激措施的可能性，”香港一贵金属交易商称。“美元走势也打压黄金。在我们对美联储计划有清晰看法之前，金价走势受制于经济数据。”

0715GMT，现货金 跌0.06%至每盎司1,313.95美元，美元指数在六周高位附近。周五现货金跌至1,305.69美元，创10月17日以来最低。

若黄金周一收低，将是截至5月17日连跌七天以来，最长的连跌纪录。

美联储已表示，削减刺激措施的时间取决于就业市场和楼市的健康程度。美联储下次会议将在12月17-18日举行。

上周金价大跌近3%没能激发实货买需，一些交易员称价格或需跌至1,300美元之下才能吸引更多买家。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1313.95 -0.79 -0.06 -21.53

现货银 21.70 -0.13 -0.60 -28.34

现货铂金 1448.50 4.80 +0.33 -5.64

现货钯金 739.15 1.36 +0.18 6.81

COMEX期金 1313.90 0.70 +0.05 -21.60 14147

COMEX期银 21.72 -0.12 -0.54 -28.33 4343

汇率

欧元/美元 1.3490

美元/日圆 98.65

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金