版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 08:38 BJT

台湾数据：10月消费者物价指数年增0.64%，低于预期

路透台北11月5日 - 台湾主计总处周二公布，10月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.64%，低于路透调查的升1.1%。

10月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌1.57%。

主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

10月 9月

CPI（较上年同期） +0.64 +0.83

路透调查（较上年同期） +1.10

CPI（较上月，经季节调整） -0.01 +0.42

核心CPI（较上年同期） +0.16 +0.63

WPI（较上年同期） -1.57 -2.69

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。(完)

参看台湾CPI相关新闻，请点选 TW/CPICN；台湾数据请点选 (记者 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐