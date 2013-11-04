更新版 1-新债招标：中国进出口行两期增发债收益率接近二级，投标热情稍增

* 进出口行两期增发债收益率接近二级

* 投标倍数均在2倍左右，较此前稍增

* 流动性改善助新债发行向稳 (新增更多内容和背景)

路透上海11月4日 - 中国进出口银行周一下午增发的两年及五年期固息债，中标收益率接近二级，受近日逐渐改善的流动性支撑；两期债投标倍数均在2倍左右，较此前也略有增加，显示机构投标热情稍获提升。

业内人士稍早透露，进出口银行下午招标的两期固息增发债，两年期中标收益率为4.9883%，五年期为5.1479%，相应投标倍数分别为2倍和2.02倍。

北京一银行交易员认为，进出口行今日增发的两期债结果与二级市场相去不远，总的来说，“还可以，符合预期吧。”

银行间市场固息金融债(农发行和进出口行)到期收益率曲线 显示，两年期和五年期最新收益率分别为5.0122%和5.1447%。

银行间市场周一主要回购利率 普降。市场人士表示，明日是月初存款准备金例行调整日，但因10月末大型商业银行冲存款势头有所收敛，今日资金面压力并不大，场内七天以内，尤其是隔夜资金供给好于需求，流动性延续好转迹象。

另外，从投标倍数看，是次增发的两期债较标的债发行时认购情况趋好。该行10月21日招标的第33期和第34期债，发行量也同样为每期60亿元人民币，当日投标倍数分别为1.56倍和1.91倍。

今日招标新债为进出口行今年第33和34期金融债的增发债券，按年付息，均采用单一价格中标(荷兰式)招标方式。

以下为具体条款：

第37期 第38期

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招标金额 至多60亿元 至多60亿元

期限/计息方式 两年固息 五年固息

(第33期增发债) (第34期增发债)

票面利率 4.82% 4.94%

缴款日/起息日 11月6日/10月24日 11月7日/10月28日

分销期 11月4日-11月6日 11月4日-11月7日

上市日 11月12日 11月13日

基本承销额 无 无

手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10%