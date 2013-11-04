中国黄金：今年黄金消费料劲升，然趋势无法维持--生产商

今年前九个月，中国从香港进口黄金累计达到约855吨。分析师称，进口规模远超过至少570吨的供应缺口，规模如此之大，原因可能在于央行出手购买。

中国不公布黄金贸易数据，香港方面的数据最能展现中国贵金属的贸易状况。香港是黄金进入中国的主要渠道。

据一份政策草案，中国人民银行计划允许更多企业进出口黄金，也将放宽对黄金个人买方的限制。

**生产成本高**

杜海青还呼吁中国当局检视金矿许可制度。中国在这方面的规定宽松，允许采矿者购买矿产并进行投机，而不进行资源开发。

这推高了生产商的成本，因为他们被迫以较高价格从民间投资者手中购买采矿权。